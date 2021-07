Olga Moreno habla de su familia en 'Supervivientes 2021'

MADRID, 14 (CHANCE)

Olga Moreno ha vuelto a hacerlo, se ha desahogado con Alejandro Albalá en 'Supervivientes 2021' y le ha confesado a su compañero cómo ha pasado todas estas semanas en la isla después de entrar en uno de los peores momentos de su familia.

La mujer de Antonio David ha asegurado que su familia no sabía que era tan fuerte mentalmente, de hecho, ella misma se ha sorprendido: "Mentalmente sabían que yo era fuerte. En España me lo he guardado tanto para que no me vieran ni mi gente ni... no he querido llorar delante de mi gente, aquí me da igual, si tengo que llorar, lloro. Tú sabes lo que es salir de casa necesitando llorar y no poder hacerlo porque había prensa. Me siguieron hasta el cementerio, me tuve que ir allí a desahogarme, no podía".

Olga Moreno ha hecho referencia a las circunstancias que le rodeaban cuando viajó hasta Honduras: "Yo he entrado de una manera tan dura, psicológicamente tan dura, con una responsabilidad de dos niños, de una niña de ocho años, yo no era persona, yo misma me he sorprendido de lo fuerte que soy. Hoy en día no volvía a entrar".

Eso sí, se ha deshecho en halagos hablando de su familia: "Tengo una familia maravillosa y mi marido, no lo cambio por nada del mundo, ese sí que tiene fuerza, tiene dos cojones. Mi marido es el más recto del mundo, con los estudios el más recto y el que menos dinero tiene, como dice Rocío. Los niños saben lo que hay. Estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho, los hemos criado sin maldad y sin rencor y ellos nos lo agradecen, sé que algún día se aclarará todo y esos niños lo arreglarán con su madre, pero mientras haya otra persona no".

En cuanto a la última frase de Olga Moreno, Rocío Flores, desde plató, no ha querido mencionar el nombre de la persona que le impide acercarse a su madre: "Quién sea, será, no tengo más ganas de mencionar a nadie, sinceramente". Eso sí, ha asegurado que la mujer de su padre entraba con preocupaciones personales que no tenían nada que ver con el documental de su madre: "Quería destacar que ella siempre ha tenido que ser muy fuerte mentalmente, ella arrastraba de fuera, no cosas de nuestra familia, sino cosas de su familia, otro tipo de problema que tenía y eso es lo que a mí me preocupaba. Me ha sorprendido muchísimo. Me he criado en una familia con mucho amor, con muchísima bondad y me siento muy orgullosa de mi familia".

Marta López le ha piropeado a Rocío Flores y le ha asegurado que se parece mucho a su madre esta noche porque ha ido con el pelo recogido y la joven ha contestado asegurando que: "Que me parezco a ella me lo dicen mucho, y yo lo agradezco, ella es muy guapa". De paso, también ha zanjado la polémica sobre coincidir o no con su madre en Telecinco: "Yo entro por donde me indican, como sé que esto no se va a producir y ya lo dije el otro día, que no por mí, pero ya te digo que no y si fuese así no tendría ningún problema".