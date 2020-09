Olga Moreno, sobre su matrimonio con Antonio David: "Estamos bien, hace daño quien quiere"

MADRID, 10 (CHANCE)

Mucho está dando de qué hablar el testimonio de Isabel Ávila sobre la supuesta relación que tuvo con Antonio David el año después de que éste se casara con su actual mujer, Olga Moreno. Tanto es así que el colaborador está metido en un bucle de desesperación por querer defenderse en público ya que son pocos los compañeros que le dan credibilidad a sus palabras.

Olga Moreno ha hablado para la prensa y nos ha confesado que está muy molesta con todo lo que se está diciendo sobre su matrimonio, pero sobretodo por mencionar su nombre en televisión: "Sí, me molesta que se me esté nombrando. Pero bueno, eso forma parte de la tele".

En cuanto a qué actitud va a tener el matrimonio o qué estrategia van a seguir teniendo, Olga Moreno nos ha explicado que lo mejor es no dar bola a testimonios como este y no quiere entrar en el debate: "Vamos a dejarlo tranquilo. Mi marido, que él me ama a mí y yo a él, estamos bien y yo creo que con eso os lo digo todo". La mujer de Antonio David ha querido dejar claro que: "Hace daño quien quiere" y con esta declaración le ha mandado un dardo directo a Isabel Ávila que hoy se sienta en Sálvame para someterse a las preguntas del polígrafo de Conchita.