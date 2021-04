Olga Moreno se muestra de lo más tranquila en 'Supervivientes'

MADRID, 11 (CHANCE)

Aunque la hemos visto acordándose de los suyos y hablando de lo importante que son para ella los hijos de Antonio David Flores, Olga refleja una tranquilidad que no se esperaba en España. Y es que muchos espectadores daban por hecho que iría de víctima, llorando por cada esquina y derrumbándose cada minuto por no saber qué es lo que ocurre afuera con el documental de Rocío Carrasco. La concursante no está así y eso ha desconcertado a muchos espectadores que esperaban lo contrario.

La mujer de Antonio David ha participado en los medios de comunicación en muchas ocasiones, no solamente dando entrevistas para revistas, sino también sentándose en los platós de televisión con su marido y hablando de los dos hijos de Rocío Carrasco, que aunque no sean suyos, así lo siente. Muchas veces la hemos oído ya decir 'mis niños', algo que no habrá sentado nada bien a la misma que se está sentado delante de una cámara para contar su verdad más profunda.

El vídeo del día Llegada de Sánchez a Dakar (Senegal)

Olga Moreno está tranquila porque sabe que su paso por 'Supervivientes 2021' puede ser clave para limpiar la imagen que ahora mismo hay en España no solo de su marido, sino de ella también. Y es que parece que la concursante va a dar mucho de qué hablar y lo que espera ahora la gente es que hable de Antonio y de sus hijos, algo que debería hacer con cautela y midiendo sus palabras, es decir, no hablar en exceso y no meterse en pantanos que no le corresponden.

Larga vida a 'Supervivientes' y a lo que este programa provoca en sus concursantes. ¿Os acordáis de la Rosa Benito tan cambiada que volvió de Honduras? La dureza del concurso cambia por completo la forma de ver la vida, quizás a Olga Moreno le sirva para relativizar lo que está ocurriendo en España, porque quién sabe, a lo mejor cuando regrese a su casa, el huracán ha pasado y ella ha conseguido llegar a los espectadores de tal manera que se gane el cariño de su público. Y es que lo más importante de todo es que se muestre tal y como es y veamos a la persona, no a la 'mujer de'. Si consigue eso habrá ganado el mayor concurso de su vida, el juicio social.