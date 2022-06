Olga Moreno nos asegura que su relación con Rocío Flores está bien

MADRID, 1 (CHANCE)

Olga Moreno reaparecía hace unos días en televisión para ser entrevista en 'Déjate querer', programa presentado con Toñi Moreno, y también la hemos visto en los debates de 'Supervivientes 2022' defendiendo a su amiga, Ana Luque, y a Kiko Matamoros. Aunque se ha dejado ver ante las cámaras, ha sido muy discreta con su vida privada y poco ha hablado de los últimos acontecimientos que han ocurrido en su vida.

Hoy nos la hemos encontrado en un photocall y al preguntarle por cómo está, se ha mostrado de lo más tajante: "No te voy a contar nada", pero segundos más tarde nos aseguraba que: "Estoy feliz, contenta, con ganas de salir y no entrar".

La exmujer de Antonio David Flores se ha marcado un Isabel Pantoja y ha dejado claro que: "No estoy enamorada eh". Le hemos recordado el storie que colgó este martes con Omar Sánchez diciendo que era su nuevo novio -de broma- y nos aseguraba que: "Mira ahora he quedado con él", para añadir más tarde: "Yo soy muy bromista".

"No" se anima a buscar de nuevo el amor y para verano tiene pensado: "Salir, pasármelo muy bien, disfrutar". También le hemos preguntado por su relación con Rocío Flores y nos ha confirmado que no hay ningún problema entre ellas: "Sí, todo muy bien".

En cuanto a si se ve como colaboradora de televisión en algún programa, Olga se sincera y nos confiesa que: "No, de momento no", pero ¡atención! porque no ha sido tajante y ja dejado a entrever que en un futuro puede que la veamos sentada en la pequeña pantalla hablando de temas de la actualidad: "Yo nunca cierro nada, ni al amor ni a nada".