Olga Moreno no puede más con la presión tras las polémicas de su marido

MADRID, 26 (CHANCE)

Antonio David Flores vuelve a protagonizar todas las portadas de la prensa del corazón. Y es que desde que salieron varias mujeres asegurando que habían tenido una relación con el colaborador de televisión después de que este contrajera matrimonio con Olga Moreno, no han cesado las especulaciones. Una de las más afectadas, su mujer y por consiguiente, sus hijos.

Olga Moreno está aguantando lo inaguantable, aunque lo cierto es que ella ha participado en esto, ya que esta semana ha hecho una entrevista para una revista de tirada nacional hablando de cómo se encuentra tras estas polémicas. Como no podía ser de otra manera, la mujer del colaborador desea que acabe todo el revuelo mediático: "¿Esto es normal? Pero bueno, lo asumo".

La mujer de Antonio David Flores asegura no haber visto las imágenes en las que su marido parece muy enfadado después de estas semanas tan malas: "No he visto nada". Y es que el padre de Rocío Flores no está pasando por su mejor momento, teniendo que hacer frente a estos testimonios que salen en televisión y a la supuesta crisis sentimental que éstos han originado en su matrimonio.

Olga Moreno, cansada de la prensa, asegura que no va a hacer ninguna declaración: "Os lo digo ahora, no voy a contestar a nada para que no estéis todos los días que ya no sé cómo hacer". La mujer de Antonio David no quiere hablar acerca de cómo vio a su marido de enfadado en televisión.