Olga Moreno, su reacción a la demoledora entrevista de su examiga, Ana Luque

MADRID, 16 (CHANCE)

Desde que Ana Luque salió de 'Supervivientes', su relación de amistad con Olga Moreno de la que presumían desde hace años se ha visto pendiente de un hilo. Hace una semana, la ex concursante aparecía en el plató de 'Sálvame' para confirmar que no tiene ningún tipo de relación con la malagueña y corroborar sus planes de futuro en Madrid junto a su nueva pareja, Agustín Etienne.

Según la modelo, a Olga nunca le había gustado su representante y asegura que todo es "un montaje". Además confesó que un futuro esta le daría la razón a Rocío Carrasco públicamente en algunos aspectos, algo que rompería con su versión de los últimos años.

El equipo de Europa Press Reportajes ha podido hablar con la ex mujer de Antonio David Flores, que por el momento no se había pronunciado al respecto. Olga, muy seria, no ha querido hablar sobre que le ha parecido la entrevista de su examiga. La empresaria llegaba al domicilio que ha compartido estos años junto a su expareja y su hijo, David Flores, sin aclarar si es cierto que el joven ya no vive con ella.

La malagueña ha dejado claro que no tiene nada que decir al respecto, sin ni siquiera querer desvelar si pudo ver a Ana en televisión. Además, ha preferido reservarse para ella que ha sido lo que más le ha molestado de todo lo que ha contado la que un día fue su íntima amiga.

Sin revelar detalles, Olga ha continuado con su camino dirigiéndose al colegio a recoger a la pequeña Lola, hija que tienen en común con Antonio David.