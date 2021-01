Olga Moreno reacciona a la demanda de Rocío Carrasco

MADRID, 13 (CHANCE)

Rocío Carrasco ha vuelto a las andadas y es que parece que eso de poner demandas es algo que no le aburre en absoluto y ahora ha vuelto a demandar a Olga Moreno y también a Belén Esteban por una información que dio en su programa. Pero centrémonos en la mujer de Antonio David, quien ha vuelto a ver su nombre en la prensa tras saber que la hija de Rocío Jurado le ha vuelto a denunciar.

El motivo de esta demanda es que Olga abriese una carta a nombre de su marido que llegó a su domicilio cuando éste estaba concursando en Gran Hermano VIP y en la que se le pedía a Antonio David no pagar su deuda a Rocío Carrasco porque esta tenía otra mayor con la Agencia Tributaria.

Le hemos preguntado a Olga Moreno cómo se encuentra en estos momentos y como siempre, la mujer de Antonio David ha mantenido silencio y ha preferido no hacer ninguna declaración acerca de cómo se encuentra. Lo único que se ha limitado a decir es: "No voy a decir nada chicos, no voy a salir de mi casa".

Cabe destacar que la mujer de Antonio David no ha perdido la sonrisa de su rostro y esta demanda es una más a todas las que le ha puesto Rocío Carrasco años atrás. Y es que ya sabemos que la hija de Rocío Jurado no hablará públicamente, pero sí lo hace a través del juzgado.