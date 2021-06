Olga Moreno se reencuentra con su hermana

MADRID, 30 (CHANCE)

Olga Moreno ha sido una de las concursantes que más críticas se ha llevado por su comportamiento en Honduras. Cuando ha hablado de la familia Flores se ha juzgado que ella no es nadie para opinar sobre los hijos de su marido y si por el contrario no decía nada sobre el documental que se estaba emitiendo aquí en España, no daba contenido en el reality.

"No me lo creo, es que no me lo creo" decía Olga Moreno cuando se reencontraba con su hermana, a la que ha echado mucho de menos durante su estancia en 'Supervivientes 2021'. "Estoy en shock, es que no me lo podía esperar, estaba deseando de venir, es mi hermana chica" añadía la concursante mirando a todos sus compañeros que aplaudían por la alegría que le había dado el programa a la compañera.

Por su parte, Rosa lo único que ha confesado es que toda la familia está muy orgullosa de ella y aunque sabían que era fuerte, no se esperaban que tuviese esa fortaleza mental que ha demostrado: "Sabíamos que era fuerte pero ha superado las expectativas, tiene una fuerza mental increíble, es que la fuerza que tiene, el aguante... de verdad".

Lo que parece que no le ha quedado muy claro a Olga Moreno es si puede preguntarle a su hermana por cómo están cada uno de sus familiares: "¿Por mi gente si le puedo preguntar?" a lo que Carlos Sobera ha respondido soberanamente que no se debía dar ningún dato del exterior. Veremos mañana si se ha filtrado o no información respecto a la familia Flores.