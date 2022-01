Olga Moreno se refugia en Sevilla tras su apoyo público a Rocío Flores

MADRID, 13 (CHANCE)

Estos días están siendo un verdadero infierno para Olga Moreno que ha visto como su matrimonio con Antonio David Flores se desmorona por momentos tras la reciente confirmación del ex Guardia Civil sobre su nueva historia de amor con Marta Riesco. Recibiendo el cariño incondicional de Rocío y David Flores en el día a día, Olga se ha refugiado en su familia, en Sevilla, para superar este duro bache emocional del que ya le venían avisando.Tras sus palabras públicas de apoyo hacia Rocío Flores en su intervención telefónica en 'El Programa de Ana Rosa', la ganadora de 'Supervivientes' dejó claro que no iba a hacer ninguna aclaración más al respecto. "Vais a estar aquí todo el día y de verdad que no voy a decir nada, me da pena que estéis aquí. No voy a comentar nada y sé que es tu trabajo" comentaba junto a su hermana cuando entraba en casa de sus padres.Dejando claro que no quiere formar parte de este circo mediático que se ha formado entorno a la nueva relación de Antonio David Flores y Marta Riesco, Olga sigue en Sevilla donde está recibiendo todo el cariño que necesita por parte de su familia. A pesar del complicado momento que está viviendo, Olga no pierde la sonrisa en su rostro.