Olga Moreno se ríe de los deseos de Marta Riesco de casarse con Antonio David... ¡Y luego se arrepiente!

MADRID, 16 (CHANCE)

Intentando continuar con su vida en Málaga, centrada en su familia y alejada del foco mediático mientras Antonio David Flores consolida a pasos agigantados su relación con Marta Riesco, Olga Moreno protagoniza una revista de tirada nacional este miércoles mostrándose de lo más cariñosa con Rocío Flores y Manuel Bedmar.

Muy unida a la hija de Rocío Carrasco, la ganadora de 'Supervivientes' habría 'mediado' para que la joven pareja supere su crisis sentimental y sigan adelante con su noviazgo, que ya dura seis años. Sin embargo, fiel a su discreción, Olga da la callada por respuesta cuando le preguntamos si está feliz de que Ro y Manuel se hayan reconciliado y

Idéntica actitud la que ha tenido cuando le hemos preguntado por sus imágenes bailando en actitud divertid con un buen amigo - con el que se especuló que podría haber algo más que amistad, que rápidamente su entorno cercano desmintió - y ante la información de que Antonio David estaría viviendo de los donativos que le dan sus seguidores de su canal de Youtube.

Sin embargo, hemos conseguido que Olga reaccione cuando le hemos sacado las informaciones que apuntan a que Marta Riesco está presionando a su exmarido para que firme el divorcio y poder casarse ella con él. Así, sin poder contenerse, la sevillana ha soltado una llamativa risotada de la que rápidamente se ha arrepentido cuando le hemos preguntado si le hacían gracia los deseos de boda de la reportera de 'Ana Rosa': "No, no, no me hace gracia", ha confesado seria. El momento tierra trágame de la ex de Antonio David, ¡en el siguiente vídeo!.