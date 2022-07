Olga Moreno rompe su silencio. De cómo es su relación con Antonio David a si está de nuevo enamorada

MADRID, 26 (CHANCE)

Después de dejar en el aire si estará presente en la final de 'Supervivientes' para entregar el cheque al nuevo ganador del reality - "me cuesta mucho" admitía este domingo en el último 'Conexión Honduras' de la edición - Olga Moreno despeja la incógnita de una vez por todas: ¿Se producirá su esperado reencuentro con Jorge Javier Vázquez en un plató este jueves?

La respuesta es no. "Me da rabia no estar porque me hacía mucha ilusión como ganadora y es normal. Cualquier persona que haya ganado pues le hace ilusión entregar el cheque a la otra persona, pero bueno, ya está* No pasa nada" ha confesado, evitando hablar sobre su tensa relación con el presentador pero dejando entrever que su ausencia se debe a sus deseos de no coincidir con él bajo ningún concepto.

Tras su exitoso debut como colaboradora de 'Supervivientes', Olga asegura que "no tiene en la cabeza" seguir trabajando en televisión pero tampoco es algo que descarte, como reconoce con una sonrisa admitiendo que la experiencia ante las cámaras ha sido buena: "Hoy no lo tengo pero mañana vete a saber. Tampoco tenía en mi cabeza de hacer 'Supervivientes' y lo hice así que no sé".

Presumiendo de su gran amistad con Ana Luque - con la que ha intercambiado piropos y "te I love you" de los que hemos sido testigos - la sevillana adelanta que entre sus planes de verano habrá una escapada con la superviviente, de quien afirma que no se piensa "separar" aunque también habrá tiempo para su familia.

Sonriente, y sin entrar en las informaciones que apuntan a que Antonio David Flores y Marta Riesco podrían pasar por el altar antes de que finalice el año, Olga deja claro que ya ha pasado página y está muy feliz en esta nueva etapa de su vida, en la que desea "lo mejor" a su ex, con quien tiene una relación "cordial": "Como en toda relación que se termina tienes tus momentos, pero bueno son 22 años, siempre hemos sido muy felices y estoy contenta".

¿Y ella, está de nuevo enamorada como aseguran ciertos programas de televisión, que insinúan que podría haberse ilusionado con alguien muy cercano a la familia? Tal y como mantiene la empresari, es lo último que se plantea ahora mismo. "La verdad es que no me apetece, eso en mis planes de verdad que no. Si llega pues llega, eso el corazón no manda, pero hoy día no. Ni tengo, ni quiero, ni nada. No quiero, quiero pasármelo muy bien con mi gente y ya está" confiesa.