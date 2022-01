Olga Moreno rompe su silencio, muestra su apoyo en directo a Rocío Flores y confiesa cómo está en estos momentos

La ganadora de 'Superviventes' deja claro que ni ella ni Rocío sabían nada de la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco

MADRID, 13 (CHANCE)

Día complicado para Rocío Flores. Y es que la confirmación de la relación de su padre y Marta Riesco la ha situado de nuevo en el ojo del huracán mediático y, aunque destrozada, ha dado la cara y se ha sentado en 'El programa de Ana Rosa' para pronunciarse por primera vez sobre la noticia del momento.

Totamente abatida, con los ojos hinchados de haber llorado durante horas e incapaz de contener las lágrimas, la hija de Rocío Carrasco confesaba que ni Olga Moreno ni ella eran conocedoras de la historia de amor de Antonio David y la reportera, un asunto sobre el que ha preferido no profundizar, limitándose a desear que todo el mundo sea feliz y los implicados sufran lo menor posible.

Tal era la desolación de Rocío - podríamos decir que nunca se la ha visto tan mal en un plató, ni siquiera durante la emisión de la docuserie de su madre - que Olga ha roto el silencio que lleva manteniendo desde que se anunció su separación de Antonio David el pasado mes de octubre y ha entrado en directo en 'El programa de Ana Rosa' para mostrar públicamente su apoyo a la que quiere como una hija.

"Estoy sobrellevándolo" ha confesado sincera cuando Joaquín Prat le ha preguntado cómo se encuentra en estos momentos, asegurando que iba a entrar en la relación que su exmarido mantiene con Marta Riesco y explicando que si ha decidido hablar ahora es "para decirle a Rocío que no se preocupe, que todo va a estar bien. Se lo he dicho en persona y se merece que se lo diga públicamente porque se la ha machacado y no se lo merece".

Unas palabras de apoyo que han emocionado profundamente a Rocío. Con ambas llorando a lágrima viva, Olga ha demostrado el cariño que siente por la joven, que no lo ha tenido fácil en su vida: "No voy a hablar de mí ni de su padre absolutamente de nada, pero solo quiero que esté tranquila. Llevo 22 años con ella, ella y yo sabemos lo que ha pasado. Ella sabe lo que ha sufrido, lo sabemos ella, el padre y yo, y os lo digo de corazón. Tiene 25 años y tiene que seguir adelante con su vida".

"Nunca he mentido, nunca he engañado, he intentado ser lo transparente posible y esa niña no se merece lo que están diciendo y lo que le están haciendo", ha añadido Olga, afirmando rotunda que Rocío "no sabía absolutamente nada" de la relación que su padre mantiene con la reportera y confirmando que ambas se enteraron al ver la portada de Lecturas este miércoles.

Con una Rocío destrozada, Olga le ha dedicado unas bonitas palabras, diciéndole que la "ama" y pidiéndole que esté "tranquila porque todo esto pasa y somos una familia". "No te preocupes", añadía.

"He entrado porque sabía que estaba muy afectada. Estoy con ella todos los días y no se merece esto, quien la conoce sabe que ese corazón es muy grande. Que no se preocupe de nada porque vamos a estar bien", ha vuelto a insistir Olga, asegurando que sabe que Rocío nunca la ha criticado por los pasillos de Mediaset.

"Ni ella ni yo sabíamos nada, os lo prometo" ha admitido Olga, revelando que "nos ha cogido de sorpresa" la historia de amor de Antonio David con la periodista: "Otra cosa es lo que pueda intuir pero no voy a hablar de mí. No pasa nada, cada uno sigue su camino y ya está".

"No voy a hablar de mí pero quiero que se le quite a ella esa presión que no le corresponde porque lo está pasando muy mal y no se lo merece. Ha sufrido mucho en su vida, muchísimo y es una niña que solo mira por su familia, por el bienestar de todos ellos y sobre todo de sus hermanos David y Lola. Está pendiente 24 horas de ellos" ha dicho Olga.

Consciente y agradecida a la "familia muy bonita" que han construido, y confesando que "soy fuerte, mi cabeza está bien y se que voy a tirar palante", Olga se ha despedido dejando claro que "David padre y yo vamos a sacar esta familia para adelante y ya está, no puedo decir otra cosa, pero Rocío ha sufrido mucho y creo que le toca vivir ya".

"Te quiero Olga" se ha despedido una emocionadísima Rocío. "Más te quiero yo", han sido las palabras de Olga en sus primeras declaraciones desde su ruptura con Antonio David para dejar claro que sigue y seguirá tan unida como siempre a la hija de Rocío Carrasco, a la que adora.