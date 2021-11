Olga Moreno sigue con su rutina día a día a pesar de las especulaciones

MADRID, 6 (CHANCE)

Olga Moreno no está pasando por su mejor momento y es que desde que Antonio David Flores decidiera confirmar su separación con ella, no hemos sabido nada de la que fuera ganadora de 'Supervivientes 2021'. Siempre tan discreta con su vida privada, parece que quiere seguir en un segundo plano y no hacer ninguna declaración sobre lo que está ocurriendo en su vida, eso sí, ella se deja ver casi todos los días yendo a su tienda y con la rutina del día a día.

Si hace unos días la veíamos con la madre de Antonio David demostrando la buena relación que sigue teniendo con la familia del que ha sido su marido durante más de 15 años, hoy la hemos visto corriendo por las calles de Málaga... pero ¿por qué? No se trata de una persecución, ni que le haya dado ahora por hacer deporte por las mañanas, simplemente se trata de un descuido.

Parece ser que Olga tenía algo en el coche que le corría prisa coger y por eso ha acelerado su paso por la calle para llegar cuanto antes... esto o que pensaba que iba a ver prensa en las inmediaciones y, al no querer hablar de todo lo que le concierne en estos momentos, aceleraba para evitar que las cámaras de los medios de comunicación la pillasen.

Sin duda, muchos espectadores desean que Olga Moreno rompa su silencio apra saber cuáles han sido las causas por las que ha decidido separarse de Antonio David, ya que se ha hablado de infidelidades, el documental de Rocío Carrasco e incluso otras teorías apuntan a que todavía siguen juntos a pesar de las palabras del excolaborador... ¿estará preparando dar una exclusiva?