Olga Moreno, sonriente, reaparece tras la polémica

MADRID, 13 (CHANCE)

Sin pretenderlo, se ha convertido en una de las grandes protagonistas del momento. Y es que no son pocos los que aseguran que Olga Moreno sería la 'culpable' de la ruptura de Antonio David y Marta Riesco. Por un lado, se comenta que el exmatrimonio habría tenido una discusión motivada por el ramo de flores que el ex guardia civil envió a la reportera el día de su cumpleaños. Una pelea que habría acabado con él llamando a su novia para decirle que no pensaba ir a su fiesta, lo que habría precipitado el fin de su relación.

Por el otro, y según mantiene la revista Lecturas, Olga habría advertido a su todavía marido que, estando casado con ella no podía posar con otra mujer. Un ultimátum tras el que Antonio David se habría decantado por la sevillana en lugar de por la periodista, ya que le interesaría seguir casado de cara al juicio por alzamiento de bienes que todavía tiene pendiente con Rocío Carrasco, ya que de ser su mujer, no estaría obligada a declarar en su contra.

Especulaciones a las que Olga ha respondido con un contundente mensaje en sus redes sociales, dejando claro que no ha hablado y piensa seguir en la misma línea. "No me gusta entrar a desmentir o afirmar nada que tenga que ver con mi vida privada, pero dadas las circunstancias y que ya sobrepasan el límite de la lógica, me siento en la necesidad de hacerlo por mi misma. Como habréis podido comprobar, hoy aparezco en una portada de una revista sin haberme prestado a ello y sin haber hablado absolutamente con nadie. He repetido muchísimas veces que no voy a hablar. Si algún día decido hacerlo, seré yo misma quien salga a confirmarlo" ha explicado.

Minutos después de romper su silencio en Instagram, Olga ha reaparecido después de varios días sin dejarse ver. Acompañada por David Flores y por su hija Lola, la sevillana ha disfrutado de un tranquilo paseo por los alrededores de su domicilio, sin hacer declaraciones y con una radiante sonrisa que refleja que no está afectada ni por lo que se ha dicho sobre ella ni por la rutpura de Antonio David y Marta Riesco, un tema en el que prefiere no entrar. ¡Dale al pay y no te pierdas el momento!