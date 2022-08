Olga Moreno se suma al baile de 'Despechá'... ¿Con algún mensaje oculto para Antonio David?

MADRID, 16 (CHANCE)

Disfrutando de un verano de lo más relajado en familia y rodeada de sus amigos más cercanos, Olga Moreno parece haber superado completamente su separación de Antonio David Flores. Tras su última entrevista en la que asegura que ha pasado página y que ya no siente nada al ver al padre de su hija besarse con Marta Riesco, la empresaria utiliza una de las canciones del verano para enviar un mensaje muy claro.Junto a un grupo de amigas con el que se muestra de lo más relajada y divertida, Olga se ha sumado a los muchos rostros conocidos que han colgado el baile de la nueva canción de Rosalía, 'Despechá', en redes sociales. Al rimto de "baby no me llames que yo estoy ocupá olvidando tus males, ya decidí que esta noche se sale con todas mis 'motomamis' con todas mis yales" Olga moreno luce la camiseta del Betis demostrando que está viviendo una nueva etapa en su vida en la que Antonio David Flores ya no está presente."Muy bien, con una relación de respeto. Él está con sus cosas, yo con las mías, y no hay más" explicaba Olga en su reciente entrevista a una conocida revista de nuetro páis. "No le tengo rencor, es el padre de mi hija, y no le deseo nada malo" sentencia acabando con todos los rumores de una mala relación entre ellos.