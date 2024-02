Oliu (Sabadell) descarta que haya conversaciones sobre una fusión con Unicaja

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha descartado este miércoles que se estén manteniendo conversaciones sobre una posible fusión con Unicaja, un rumor que planea desde hace meses sobre ambas entidades.

"No hay nada de nada, ni conversaciones ni nada. No tenemos nada, no hay ninguna operación encima de la mesa", ha señalado en un encuentro organizado por la Cámara de Sabadell (Barcelona) para presentar las perspectivas económicas de 2024, junto al presidente de la corporación, Ramon Alberich.

"Ya tenemos suficiente trabajo con nuestra transformación, que está a medio camino", ha agregado.

De esta forma, Oliu ha salido al paso de los rumores sobre una posible fusión con Unicaja, entidad que hace escasas semanas ha cerrado la reestructuración de su consejo de administración con el nombramiento de José Sevilla como nuevo presidente no ejecutivo, en sustitución de Manuel Azuaga.

Ya el pasado mes de octubre, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, despejó los rumores sobre la posibilidad de que su banco adquiriese Unicaja, al señalar que Sabadell no tenía intención "de hacer ni compras ni ventas ni aquí [en España] ni fuera".