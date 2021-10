Oliver Wyman creen que es necesario "desmercantilizar" la estrategia de acción climática para capturar valor

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Un informe elaborado por la consultora Oliver Wyman y The Climate Group concluye que es necesario que las empresas "desmercantilicen" la estrategia de acción climática y la relación empresa-cliente para capturar valor desde el punto de vista de innovación del negocio.

El estudio 'Getting Real' analiza las acciones climáticas más exitosas llevadas a cabo por 27 empresas líderes pertenecientes tanto a sectores intensivos en carbono como a industrias menos contaminantes.

El informe concluye que es necesario que las empresas, independientemente de su sector, tamaño o entidad, se responsabilicen realmente del problema del cambio climático mirando más allá de sus propias operaciones y que, además, innoven en el modelo de negocio, ampliando el foco del I+D más allá de la tecnología.

En cuanto a los clientes, el estudio ve esencial colaborar con ellos para resolver el problema a lo largo de toda la cadena de valor, al mismo tiempo que las empresas invierten en descarbonizar, centrándose en reducir las emisiones en la totalidad de sus operaciones en lugar de compensarlas con la construcción de 'islas verdes'.

De esta forma, Oliver Wyman y The Climate Group se alían para ofrecer a las empresas una serie de directrices para completar una transición ecológica sostenible desde un punto de vista de negocio.

"Este informe supone una hoja de ruta empresarial hacia la sostenibilidad medioambiental. Nos encontramos en un momento en el que las compañías han de avanzar con paso firme hacia el cumplimiento de los objetivos de París. Con las herramientas y limitaciones existentes, será necesario multiplicar por ocho el nivel de ambición de las empresas europeas en materia de emisiones para cumplir así con los objetivos de París", ha destacado el socio de Oliver Wyman, Pablo Campos.

La directora ejecutiva de clima y sostenibilidad de Oliver Wyman, Pepa Chiarri, ha señalado que este informe "se posiciona como una herramienta eficaz para que empresas de todos los sectores puedan establecer, a partir de las experiencias de otras, hojas de ruta eficaces hacia el aumento de la sostenibilidad de sus operaciones sin perder de vista su rentabilidad económica".

"'Getting Real' demuestra que este equilibrio es posible, por lo que no hay excusa para no actuar", ha destacado.