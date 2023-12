Olivia Palermo presenta en Madrid su primera colección cápsula con Scalpers rodeada de celebrities

MADRID, 1 (CHANCE)

Apasionada de España y de la moda 'made in Spain', Olivia Palermo se ha aliado con la firma Scalpers para lanzar su primera colaboración. Una colección cápsula compuesta por 8 looks perfectos tanto para el día como para la noche, que llevan el sello inconfundible de sofisticación y glamour de la 'it-girl'neoyorkina, que ha viajado hasta Madrid para presentarla por todo lo alto rodeada de 'celebs'.

Deslumbrante con un conjunto negro con detalles brillantes compuesto por un top cropped con bajo ondulante y falda larga con dos aberturas frontales -de su propia colección- y acompañada por su marido Johannes Huebl, con el que lleva 9 años casada, la estadounidense ha contado con el apoyo de numerosos rostros conocidos como Alessandra de Osma, Mafalda de Bulgaria, Juan Avellaneda, Lulú Figueroa, Isa Hernáez o Ana Antic, que no han dudado en acercarse al palacio del Conde de Bornos para descubrir una de las colaboraciones fashion más esperadas de la temporada.

"No puedo estar más contenta de estar aquí en Madrid", ha reconocido Olivia Palermo con una gran sonrisa ante las cámaras, reconociendo que adora venir a nuestro país: "Siempre me divierto. Me gusta ir de compras y tengo varios amigos aquí, así que me encanta Madrid" ha añadido.

Sus planes más inmediatos, regresar a casa -Nueva York- para "disfrutar de las Navidades" en compañía de su familia y del modelo alemán en el que ha encontrado a su mejor apoyo y con el que forma una de las parejas más enamoradas y envidiadas del planeta.

Pasar las fiestas en familia también es el plan de Mafalda de Bulgaria, íntima amiga de Olivia Palermo, para esta Navidad, la segunda tras su boda con Marc Abousleiman. "Estoy agotada, ya no puedo más. Necesito vacaciones. Vamos a pasar el 24 en familia todos juntos, con mi padre y mi madre (Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal) ha revelado, muy sexy y rockera con cazadora de cuero y camiseta de transparencias.

También rockera ha asistido a la presentación otra buena amiga de la 'it-girl' neoyorkina, Sassa de Osma. En la recta final de su segundo embarazo -tiene mellizos, Nicolás y Sofía, que nacieron en junio de 2020-, la mujer de Christian de Hannover ha derrochado estilo con una falda plisada roja, camiseta de algodón blanca y bomber oversize con detalles de cristales de la colección de Olivia para Scalpers.

A pesar de que suele viajar a su Perú natal en Navidad, en esta ocasión recibirá la visita de toda su familia en Madrid, ya que ante el inminente nacimiento de su tercer hijo -cuyo sexo no ha revelado- prefiere estar tranquila este año.

Juan Avellaneda -que no ha dudado en defender a Isabel Preysler después de que Carmen Lomana tache su docuserie para Disney+ de vulgar-, Isa Hernáez, Lulú Figueroa, la estilista Ana Antic o la princesa Cleo Oettingen-Spielberg, que lleva un año y medio viviendo en Madrid con su marido y sus tres hijos y se prepara para dar el salto al mundo de la interpretación.

"Estoy encantadísima, no podría gustarme más Madrid. Para mí España significa saber vivir la vida, pasarlo bien, la gente es súper simpática, súper abierta, cariñosa, me encanta el clima, me encanta la comida, la verdad es que sólo tengo cosas buenas de decir sobre España" ha expresado.