Olona afirma que "sería un honor" ser candidata de Vox a la Junta de Andalucía: "Estoy preparada"

GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del grupo Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha reconocido este viernes que sería "un honor" ser la candidata de su formación a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas y "por supuesto" está "preparada" para ello, pero ha matizado que desde la formación no se le ha comunicado quién va a ser el cabeza de lista en estos comicios.

Olona, que ha participado este viernes en Granada en el congreso 'Talking about Twitter', ha confiado en que las elecciones andaluzas se convoquen "cuanto antes"; ha dicho que no contempla "un escenario distinto a representar a Granada en esas elecciones autonómicas si finalmente concurre" a ellas y, preguntada sobre si estaría dispuesta a ser la candidata de Vox a la Junta, ha incidido en que "quién no sentiría como un honor poder optar a dirigir Andalucía". "Y entraría con las manos limpias y el corazón lleno de amor a Andalucía", ha agregado.

Pese a todo ha matizado que "no tiene ni idea" pues desde la dirección del partido no se le ha comunicado quién va a ser el cabeza de lista a las elecciones andaluzas.

Junto a ello, ha recalcado que Vox no va a aceptar "chantajes" ya sea en Moncloa o en San Telmo y no dará su apoyo para que haya una alternativa a la izquierda sin entrar en el gobierno. "La respuesta va a ser no, no engañamos a nadie, es momento de pensar en las siguientes generaciones y consideramos que están en riesgo y para protegerlas necesitamos un cambio real, no un simple reemplazo de caras que aplican las mismas políticas", ha incidido.

"El Gobierno será con Vox o no será porque estando Vox en el gobierno será mejor para los andaluces; ofrecemos firmeza, orden y limpieza. Entrar en Andalucía con una auténtica escoba y levantar hasta la última alfombra", ha enfatizado.