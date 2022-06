Olona asegura que "sin el campo, la ciudad no come" tras visitar una plantación de aguacates en Motril

MOTRIL (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha realizado este martes una visita a una plantación de aguacates en Motril (Granada), donde ha asegurado que "sin el campo la ciudad no come, y eso debe tenerlo todo el mundo claro".

Según ha trasladado la formación en una nota, la plantación se ubica en una zona en la que el problema del agua también es una realidad para los agricultores, "a pesar de tener la solución fácil y cerca con la presa de Rules".

"Lleva más de 30 años pendiente de que se acometan las canalizaciones que le permita abastecer de agua a todos los cultivos tropicales, y mientras tanto se utiliza para practicar deportes acuáticos", ha afirmado.

Tras esto, Olona ha agradecido a los agricultores que gracias a ellos "no nos ha faltado un solo fresco en la mesa cuando hemos sufrido 99 días de encierro domiciliario", añadiendo que "si no hubiesen continuado cultivando y recolectando, nosotros en las ciudades no hubiéramos tenido alimentos".