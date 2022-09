Olona avisa de que solo se irá a casa "el día que los españoles lo decidan": "Aguantaré todo lo que haya que aguantar"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La exdirigente de Vox Macarena Olona ha avisado este lunes de que no tiene intención de renunciar a sus "principios" y solo se irá a su casa "el día que los españoles así lo decidan". Mientras, aguantará "todo lo que haya que aguantar".

Así lo ha subrayado este lunes en nuevos comentarios publicados en su perfil de Twitter, donde comparte un artículo periodístico muy crítico con ella, que atribuye a una "pluma dirigida", aunque no dice por quién. "Lucho para estar a vuestro lado. A pesar de las piedras", traslada a sus seguidores.

En este sentido, explica que se ha enfrentado "muchas veces" en la vida a las injusticias y no siempre ha ganado, pero nunca ha "traicionado" a sus principios. "Me iré a casa el día que los españoles así lo decidan. Hasta entonces, aguantaré todo lo que haya que aguantar. Somos lo que superamos", reivindica.

Este mismo lunes, en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press, Olona ha dicho que ya tiene decidido si quiere volver a su puesto en la Abogacía del Estado o desea volver a la política activa, pero no lo desvelará hasta reunirse con Santiago Abascal.

En cualquier caso, ha deslizado una crítica a que se haya filtrado que ya no está afiliada a Vox y ha explicado que lo hizo porque cree que un abogado del Estado no debe ser militante de un partido, aunque no sea obligatorio legalmente, y pese a ello su "corazón" sigue con la formación. La pasada semana fue el propio Abascal quien dijo que Olona ya no pertenecía al partido y no estaba afiliada. "La afiliación es uno de los datos que especialmente protegidos tenemos en España", ha recordado este lunes Olona.

Más allá de eso ha explicado que en caso de volver a la política lo haría vinculada a Andalucía, donde ha reconocido que Vox sufrió un "fracaso de expectativas" en las elecciones autonómicas, en las que no logró frenar la mayoría absoluta del 'popular' Juan Manuel Moreno.

En este sentido, Olona ha repetido en varias ocasiones que el propio Abascal fue quien propuso que ella fuera candidata a Andalucía y ha criticado que después de los comicios se rompió la unidad que había habido antes en el partido.

"Vi una ruptura y algunas filtraciones que identifiqué como filtraciones internas y me causó dolor. Hemos luchado juntos y se asumen los resultados de forma conjunta", ha revelado dejando claro que su "lealtad" a los españoles incluye su silencio sobre las cuestiones internas del partido.