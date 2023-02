Olona, sobre candidato de Vox en la C. Valenciana: "Un condenado por violencia machista no representa la ejemplaridad"

VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)

La exportavoz adjunto de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha señalado sobre el candidato de su antigua formación a la Generalitat valenciana, Carlos Flores Juberías, que "un condenado por violencia machista no representa la ejemplaridad pública", en referencia a la condena confirmada por la Audiencia de Valencia por violencia psíquica a su exmujer en 2002.

Olona y Flores Juberías se han enzarzado en un cruce de descalificaciones a raíz de la entrevista que ofreció en La Sexta a Jordi Évole la que fuera candidata del partido de Abascal a la Junta de Andalucía.

Al respecto, el candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat ha compartido en su cuenta de Twitter una declaraciones al programa El Faro en La 8 Mediterráneo en las que señalaba que la entrevista de Olona fue "un auténtico bluff" y "muy extraña porque todas las afirmaciones y los titulares los aportó Évole".

"Olona lo que aportó fueron silencios, suspiros, gesticulaciones y ambigüedades", criticaba el catedrático de Derecho Constitucional."Dicho lo cual... pasamos página. El futuro es demasiado importante como para perder un minuto más en desmentir chismes y desmontar falacias", ha zanjado en su tuit.

Estas palabras han tenido la réplica de Olona que en la misma cuenta social la replicaba: "Carlos, tu candidatura llena buena parte de mis silencios. Por encima de siglas, el pueblo merece que nos gobiernen los mejores. Un condenado por violencia machista no representa la ejemplaridad pública. Yo no me resigno".