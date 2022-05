Olona dice que Vox está disputando la Presidencia de la Junta y "no hay encuesta cocinada capaz de esconderlo"

GRANADA, 28 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha señalado este sábado en Granada que en las elecciones del próximo 19 de junio su partido se está disputando la Presidencia de la Junta de Andalucía "y no hay encuesta cocinada del candidato del PP que sea capaz de esconderlo", un "cambio imparable empujado desde la calle", ha dicho, al que tienen "miedo a la izquierda y derecha".

Olona, que ha sido arropada por el líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña en la plaza del Campillo de Granada ha atribuido a ese "miedo" el que hayan "intentando enfangar" a su formación con "el bulo" sobre la ilegalidad de su empadronamiento en la localidad granadina de Salobreña para concurrir a las elecciones.

En este contexto, ante las decenas de asistentes que la han recibido a gritos de "presidenta", la candidata de Vox ha informado "como primicia" de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada no ha admitido a trámite el recurso de la coalición Andaluces Levantaos contra la decisión de la Junta Electoral, que avaló la candidatura de Olona y su empadronamiento en Salobreña.

"Hace unos minutos he recibido la resolución que no admite ni siquiera a trámite el recurso porque lo han presentado fuera de plazo, y estos pretenden a venir a gobernarnos", ha ironizado. "Y ya está, se acabó el tema del empadronamiento, ni siquiera han sido capaces de llegar a tiempo".

Olona ha señalado que hace cuatro años "solo gracias a Vox" era posible el cambio en Andalucía, pero "no ha llegado" y ha censurado que "los mismos que han sido parte del problema a derecha y izquierda hoy se presenten como parte de la solución". "A quién van a engañar tras haber tenido oportunidad de pegar un meneo a esta tierra, impulsarla", ha dicho, advirtiendo de que los andaluces no quieren "ni las subvenciones del PSOE ni las migajas que caen del plato del candidato del PP", disculpándose de forma irónica por que no hable de Cs, "es que no quiero perder el tiempo", ha espetado.

