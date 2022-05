Olona no entiende el "revuelo" por su empadronamiento y critica que izquierda y derecha apelen al "miedo a Vox"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha mostrado este viernes su extrañeza por el "revuelo" generado en relación con su empadronamiento en la provincia de Granada y ha criticado que desde la "izquierda y la derecha" se esté apelando al "miedo a Vox".

En declaraciones a los periodistas con motivo de su asistencia a la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, Olona ha sido preguntada sobre la información periodística que ha trascendido este viernes sobre que se inscribió como vecina del municipio de Salobreña (Granada) el pasado 5 de noviembre y que lo hizo en un inmueble propiedad del líder de Vox en la provincia, Manuel Martín.

Olona no ha entrado a valorar los detalles de dicha información y se ha limitado a apuntar que ella es diputada por Granada en el Congreso, elegida en dos ocasiones. "Si yo digo que estoy entregada a Andalucía en cuerpo y alma, a veces tengo la sensación de que todavía no me están creyendo", ha indicado.

"Yo estoy entregada a Andalucía en cuerpo y alma a todos los efectos", ha sentenciado la candidata de Vox, quien ha lamentado que en algunos medios de comunicación haya "auténticos activistas políticos, subvencionados al servicio del régimen, lanzando un mensaje de miedo hacia Vox", tanto desde la izquierda como desde la derecha.

"Qué tristeza más grande tener que apelar y escudarse en el miedo", ha indicado Olona, quien ha considerado que esa situación sólo demuestra que los otros partidos "no tienen un programa constructivo ni un mensaje de ilusión y sólo pueden apelar al miedo para tener debates artificiales e intentar ocultar una realidad", como es el "cariño" que ella está recibiendo por parte de la ciudadanía en las calles de toda Andalucía y que es la única encuesta que le vale.

Ha añadido que Granada la acogió hace tres años como una hija y que ella hizo la promesa de que no sería como esos diputados que, aún siendo oriundos de la provincia, una vez que pasan Despeñaperros se "olvidan de las promesas electorales".

"Mi servicio va a ser íntegro para Andalucía y vengo a ganar porque si Vox gana, Andalucía gana", según ha recalcado Olona, para quien esta comunidad tiene la oportunidad de convertirse "en foco de esperanza para toda España". "Andalucía no es ningún paso intermedio ni ningún instrumento, sino mi objetivo", ha recalcado.

Ha señalado que cuando gane las elecciones no necesitará que le den los "cien días de margen como presidenta de la Junta" porque ya está demostrando su compromiso con esta tierra y, por ello, incluso dejará, antes de que se inicie la campaña electoral, el escaño en el Congreso de los Diputados. Ha garantizado que "el cambio real está a las puertas de Andalucía" de la mano de Vox.