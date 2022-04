Olona mantiene un rifirrafe con Batet por facilitar el acceso de Bildu, ERC y la CUP a secretos oficiales

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha mantenido este jueves un rifirrafe con la presidenta del Congreso, Mertixell Batet, a la que ha acusado de "vulnerar derechos" de todos los ciudadanos, de haber "secuestrado" a la Cámara y de "prostituir" a la institución.

También la ha responsabilizado de haber facilitado el acceso de formaciones independentistas como Bildu a secretos oficiales, unas acusaciones a las que Batet ha replicado recriminándole su falta "de respeto" y "elegancia" para con ella y con la Cámara.

Durante su intervención previa a la elección de los miembros de la Comisión de Gastos Reservados, Olona ha leído el testimonio de "falsas torturas" por parte de miembros de ETA, ha desdeñado las denuncias sobre el espionaje a independentistas y ha concluido su discurso con un aviso a Batet.

"Ha quedado en la historia del constitucionalismo español como la catedrática de Derecho Constitucional que vulneró todos nuestros derechos", ha proclamado Olona.

DIMISIÓN, DIMISIÓN

"Si usted no ha encontrado suficiente motivación que respete a esta Cámara, sus órganos de gobierno y el decoro y la educación parlamentaria, al menos podría haber tenido a bien tener un mínimo de elegancia y no dirigirse a la única persona que precisamente no puede entrar en debate en el Congreso", le ha afeado Batet, cuyas palabras de Batet han sido contestadas por los diputados de Vox coreando "dimisión, dimisión".

También el secretario tercero de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos, ha cargado contra la dirigente de Vox. "Según lo que acaba de decir Macarena Olona en el Pleno del Congreso si una persona no tiene nada que ocultar debería permitir que pusieran una cámara en su dormitorio. Esta gente viene de una dictadura y nos quiere llevar a otra. Asco", ha escrito en un mensaje de su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

Después, la secretaria general del Grupo Socialista, Rafaela Crespí, ha enmarcado los ataques de Olona a Batet en la precampaña de las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio a la que todo apunta, la diputada de Vox concurrirá como cabeza de cartel de su partido.