Olona recuerda en el 12 de octubre que España "logró hermanar dos hemisferios y construir un nuevo mundo del mestizaje"

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta y secretaria general del grupo Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha destacado este martes por el Día de la Hispanidad que este es "un día importantísimo" para el país para reivindicar "la gloriosa historia de España, que consiguió hermanar dos hemisferios y construir un nuevo mundo fruto del mestizaje".

Así se ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras un acto de Vox en Sevilla, una atención ha medios en la que ha reivindicado "un legado cultural, histórico, de lengua común", que dejó España en América. En definitiva, "un legado por el que no vamos a pedir perdón y del que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos", ha dicho.

Vox ha celebrado el Día de la Hispanidad en Andalucía con actos en las ocho provincias, la mayoría de ellos en las capitales. El principal ha sido en Sevilla, con la presencia de Macarena Olona junto al presidente de Vox en Sevilla, Javier Cortés; el presidente del grupo parlamentario en Andalucía, Macario Valpuesta, y la intervención de Brian Infante, disidente cubano que agradeció "las bondades de la madre patria" y solicitó a Pedro Sánchez que "pidiera perdón a todo el pueblo cubano por no condenar el comunismo y contribuir con la venta de armas" a los últimos incidentes del pasado verano.

Según detalla el partido en una nota de prensa, Cortés fue el primero en intervenir y recordar que "fueron los españoles quienes acabaron con prácticas como el canibalismo o la esclavitud". "Debemos tenerlo presente ante los enemigos internos y externos que acechan a España. Forman parte de un globalismo que os quiere frágiles y débiles", señaló.

Por su parte, el diputado autonómico, Macario Valpuesta, repasó la importancia de esta hazaña histórica. "Ese 12 de octubre cambió el rumbo de la historia para la eternidad", comenzó relatando. "América pasó del neolítico a la era moderna en solo unos pocos años", explicó Valpuesta haciendo una contextualización de "la obra de hermanamiento, los nombres de los primeros mestizos o el magnífico urbanismo dejado por España desde California hasta la Patagonia, siendo 23 ciudades reconocidas Patrimonio de la Humanidad".

El parlamentario de Vox denunció como "en los últimos 220 años unas élites descastadas y desagradecidas han renegado de sus propias raíces para parecer modernos y progres". A esto, Valpuesta definió como "hispanafobia" a ese movimiento que "ha echado raíces en nuestra sociedad", definiendo por contra el concepto de "patriota" como aquel "que defiende a la nación española en todos los frentes". Ante ellos, el diputado autonómico de Vox explicó que "hoy es día de fiesta, celebramos la obra de la humanidad y no vamos a pedir perdón a nadie por llevar la civilización a medio mundo".

"NO APOYAREMOS LOS PRESUPUESTOS ANDALUCES DE 2022"

Macarena Olona se sumó a esta denuncia pública en favor del descubrimiento del nuevo continente como "obra de España". "La madre patria que hoy reivindicamos dejó un legado de cultura, lengua, civilización y fe católica del que debemos sentirnos muy orgullosos. España en ese nuevo mundo fue libertad, prosperidad y salvación", afirmó.

Por este motivo, Olona recordó que "España tiene mucho que celebrar" y "nada de lo que disculparse". "Tenemos la obligación de reivindicar, cuidar y dejar a nuestras generaciones futuras nuestro pasado", relató ante los aplausos de los centenares de asistentes al acto celebrado junto al río Guadalquivir.

Sin embargo, Macarena Olona aprovechó su intervención para hacer un repaso de la actualidad política, tanto a nivel nacional como autonómico. De esta forma recordó que "Vox es esencial porque hace un diagnóstico exacto de aquello a lo que nos enfrentamos, que no es otra cosa que el borrado de nuestra identidad nacional, familiar, personal y cristiana, todas ellas amenazadas hoy día en España".

"Nuestra preocupación no son las próximas elecciones, sino las próximas generaciones. Hay que hacer frente a esta conjuración externa e interna que pone en jaque el legado de nuestros mayores". Olona tuvo palabras para casi todos los rivales del tablero político. A Sánchez le acusó de tener "como socios preferentes a quienes tienen en común el odio a España", frente a la "identidad" que Olona quiere dejar a su hijo.

A los jóvenes les pidió que no caigan "en la mordaza de este soborno que os pretenden hacer con 400 euros porque ese dinero se lo van a robar a vuestros padres y vuestros abuelos". "Solo quieren compraros con un bono ideológico. Os intentan atontar modificando la educación, permitiendo que paséis de curso con los suspensos", y les recordó como "el socialismo siempre ha necesitado aborregar a la sociedad para conseguir votos cautivos", aseguró, antes de añadir que "la peor clásica política que se conoce no podría permanecer un día más en la Moncloa".

También aludió a los movimientos en Podemos. En primer lugar definió a Irene Montero como la "inútil ministra de igual-dá", y reveló que el "envoltorio de Yolanda Díaz es más fácil de comprar", debido a "esas mechas que antes llamaba casta y pijas de derecha". "Con ese tono meloso y esa sonrisa encubre el comunismo que representa los mayores crímenes cometidos en la historia" y "solo enriquecen a sus dirigentes", poniendo como ejemplo la casa donde reside la vicepresidenta Díaz.

Olona hizo un alegato también de la importancia de los hombres en la lucha por los derechos de las mujeres. "En Vox reivindicamos un feminismo de igualdad. La violencia no está en el ADN masculino. Frente a su odio nosotras peleamos por vosotros, hombres que nos cuidáis, amáis y respetáis, que sabéis que somos los pilares de los hogares". A esto, la portavoz de Vox añadió cómo el Partido Popular votó a favor de la nueva ley que "retira la custodia a un hombre y el régimen de visitas sin que existan pruebas siquiera".

ELECCIONES

Olona se dirigió también a la Junta de Andalucía para decirle que "no vamos a apoyar los presupuestos de 2022 si no cumple primero todo lo pactado, caiga quien caiga y cueste lo que cueste". "Ha llegado el momento de gobernar. Frente a ese PP y ese PSOE andaluz que se han abrazado en el pacto del WordPerfect, tapándose mutuamente sus miserias, tengo un mensaje de esperanza para todos los andaluces. En 2018 votaron por el fin de la corrupción, del clientelismo, el de las paguitas, por un cambio real que Vox permitió con un acuerdo de investidura, pero los acuerdos no se han cumplido".

Olona denunció también que "el PP andaluz está más preocupado por los resultados de las encuestas que le dan a Vox en las próximas elecciones que por el bien de los andaluces. Por eso, exigimos elecciones anticipadas, porque Andalucía merece un cambio real".

La portavoz de Vox retó a los populares a que "el Gobierno será con Vox o no será", en alusión al "triunfalismo" de Pablo Casado a nivel nacional y autonómico, y definió en este punto como "insultante" que no "deroguen las leyes de ideología de género y memoria histórica en Andalucía".

Para terminar, pidió a los asistentes a mantenerse "firmes" en las "próximas elecciones andaluzas". "Os prometemos que a San Telmo entraremos con una escoba para limpiar toda la porquería, levantaremos hasta la última alfombra eliminando todos los chiringuitos donde están asentados populares y socialistas. ¿Queréis firmeza? ¿Queréis ley? ¿Queréis orden? Pues vais a tener a Vox en San Telmo", concluyó.