Olona (Vox) lamenta el "terrorismo callejero" en Barcelona y tilda a Marlaska de "cobarde traidor" que "suelta presos"

La portavoz adjunta del grupo de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha lamentado el "terrorismo callejero" en Barcelona y ha tildado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "cobarde traidor" y le ha acusado de "soltar cinco presos a la semana".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas tras el acto en el que ha participado este domingo en la Plaza de San Francisco de Sevilla, bajo el lema 'El fracaso de las autonomías frente a la pandemia', que ha contado también con la intervención del portavoz en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, y el presidente de Vox Sevilla, Javier Cortés.

Olona ha asegurado que lo que se está viviendo en estos días es "un auténtico terrorismo callejero", mientras que "se mantiene a los españoles confinados en su domicilio con el toque de queda".

Ha lamentado que "se permite a los terroristas callejeros tomar por completo las calles" de España y, de forma "más intensa", en Barcelona, "poniendo en riesgo la vida de los agentes".

La portavoz adjunta de Vox ha precisado que con agentes se refiere a la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos y Guardia Urbana. Respecto a esta última, ha lamentado que el sábado se vieran "trágicas imágenes" en las que "un agente casi pudo perder la vida como consecuencia de un cóctel molotov".

Por el contrario, ha defendido que si el Gobierno de España "tuviera voluntad y no fuera rehén de las fuerzas independentistas catalanas y no estuviera plegándose por razones políticas y traicionando el interés general de España" se adoptarían las "medidas necesarias" para que las fuerzas del orden "no permitieran que ni una sola noche más se produjeran estas dantescas imágenes".

MARLASKA "SUELTA PRESOS"

"Es falta de voluntad porque tenemos las mejores policías del mundo", ha reivindicado Olona, a la vez que ha tildado al ministro Marlaska de "cobarde traidor" y le ha acusado de "soltar cinco presos a la semana".

Ha considerado a Marlaska como "el peor ministro del Interior en la historia de España" y ha criticado que "el Gobierno socialcomunista permita" el cóctel molotov que originó el incidente porque, según asegura la dirigente de Vox, "no permite a los agentes cargar como tendrían que cargar".