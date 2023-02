Oltra: "Una compañera de Compromís me dijo que el PSOE me quería enviar al Senado"

VALENCIA, 9 (EUROPA PRESS)

La exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este jueves que una compañera de Compromís le advirtió de que el PSOE le quería "enviar al Senado", afirmación a la que ha desvelado que contestó que en la Cámara Alta la coalición ya tenía a Carles Mulet, quien "lo hace de puta madre". "No le podía sustituir porque no lo puedo hacer mejor que él", ha expresado.

"A mí me querían enviar --al Senado--, te lo juro, me lo dijo una --compañera-- de Compromís, que los del PSOE me querían enviar al Senado", ha desvelado Oltra durante el acto de presentación del libro 'Carles Mulet, una temporada al Senat', del senador de Compromís Carles Mulet, tras criticar que esta cámara se había convertido en "un cementerio de elefantes" donde recaían los políticos cuando "les retiraban de la vida pública".

La exvicepresidenta de la Generalitat, que ha centrado buena parte de su intervención en comentar asuntos sobre la Cámara Alta y su funcionamiento y, a la vez, alabar el trabajo que Mulet desarrolla en ésta, ha asegurado que a su compañera de coalición le contestó entonces que en el Senado ya estaba Carles Mulet, quien "lo hace de puta madre". "No le podía sustituir porque no lo puedo hacer mejor que él", ha expresado.

Oltra ha cargado contra las prácticas de determinados partidos políticos que propiciaron que la ciudadanía "asumiera colectivamente" que el Senado era un órgano "absolutamente inútil". "Esta que ha sido alcaldesa, la enviamos al Senado", ha ironizado al respecto.

"Era donde se derivaban a las personas que habían estado en primer línea política y, para no enviarles a su casa, lo hacían al Senado", ha criticado. Frente a ello, ha defendido la labor del representante de Compromís en la cámara, de quien ha asegurado que ha llegado a marcar "un antes y un después". "El Senado era el cementerio de los elefantes", ha sostenido.

Oltra ha reivindicado que la Cámara Alta es un órgano "importante" y, como tal, ha incidido en la necesidad de dotarle de "más utilidad" así como de "otra función" bajo "el encaje de la Constitución" para que evitar que sea un órgano "de segunda lectura".

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))