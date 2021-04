Oltra sobre las críticas de Ayuso: "La sobreexposición de informaciones de la Comunidad de Madrid comienza a enervarme"

VALENCIA, 1 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha criticado la "sobreexposición de informaciones" sobre la Comunidad de Madrid: "Si me permiten, comienza a enervarme", ha respondido en rueda de prensa tras ser preguntada sobre las críticas a la Comunidad Valenciana de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Tras el pleno del Gobierno valenciano, Oltra ha manifestado que el Consell "no ha tratado este tema, no ha hablado sobre lo que dice la señora Ayuso", porque el ejecutivo "se dedica a defender a los valencianos y no a comentar las cosas que dice o hace" Ayuso, "igual que no comentamos lo que pasa en la Rioja o en Cantabria".

"Esta sobreexposición creo que tiene que parar, no voy a contribuir a ella", ha manifestado.