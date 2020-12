Oltra, sobre nuevas restricciones: "¿Nos tienen que tratar como niños?"

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado este martes que "no se puede descartar ninguna medida adicional" ante la evolución de la pandemia y ha señalado, respecto a si se prevén nuevas restricciones de las reuniones sociales en horario diurno, que hay que "tomarse en serio" las que están en vigor: "¿No sabemos todos que lo más seguro es quedarnos en casa, minimizar las relaciones? ¿Nos tienen que tratar como a niños?".

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la reunión del Pleno del Consell, preguntada por la "preocupación" del gobierno valenciano respecto al "tardeo" y la posibilidad de adoptar restringir las celebraciones de año nuevo en horario diurno.

Oltra ha señalado que "tal y como estamos ahora nos se puede descartar ninguna medida adicional" y ha insistido en que "la responsabilidad individual es fundamental" y que "la actitud más responsable es minimizar las relaciones sociales". "Todos lo sabemos", ha subrayado, antes de indicar que "no es obligado relacionarse".

"Cuando dicen que aún no se ha prohibido (el 'tardeo'), ¿en serio? ¿No sabemos todos que lo más seguro es quedarnos en casa? ¿Minimizar las relaciones?¿Lo sabemos o no? ¿Nos tienen que tratar como a niños?¿En cuántos lugares han visto 'prohibido bañarse' y han sacado a un ahogado de allí?", ha expresado.

En la misma línea, ha agregado: "Si pone 'prohibido bañarse', no bañarse. Pero si pusiera 'recomendado no bañarse, esto es peligroso', ¿La recomendación cómo te la tienes que tomar?". "Debemos poner cada tres metros de un acantilado 'prohibido asomarse, tirarse o ponerse en riesgo'? ¿En serio?".

La vicepresidenta se ha preguntado "cuánta gente se ha juntado con más de seis personas estas navidades" a pesar de estar restringido La vacuna seguimos siento nosotros, nuestra actitud y nuestra responsabilidad", ha insistido.

"Si continúa en esta línea, pues al final, si la gente solo entiende el palo y tentetieso, pues no sé. A mí me gustaría que se pudiera hacer la cosa de otra manera. Cuando Sanidad recomienda, más que una recomendación es plata o plomo, medidas o contagio. Tómense las recomendaciones como algo serio, porque es muy serio", ha aseverado.

Así, ha pedido "cumplir estrictamente" con el uso de mascarilla cuando no se está consumiendo, mantener las medidas de protección en los ambientes familiares: "Llegar a una casa y quitarse la mascarilla no es una buena opción". También ha llamado a no salir de fiesta y a felicitarse "a través de videoconferencia", que "no contagia".

Oltra ha reiterado que "como van evolucionando los acontecimientos, no se pueden descartar nuevas medidas" y que se están adoptando estas medidas "para orientar y obligar a esa responsabilidad individual".

Así, ha incidido en que la vacunación que empezó el domingo será un "proceso largo" y quedan "muchos meses" para la inmunidad de grupo, "al menos hasta el verano". "Porque Batiste esté vacunado eso no nos inmuniza al resto", ha recalcado.