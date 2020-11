Omar Montes echa balones fuera para no posicionarse en la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

MADRID, 11 (CHANCE) Omar Montes siempre ha presumido de tener una gran relación tanto con Isabel Pantoja como con Kiko Rivera. Por lo que, en plena guerra entre madre e hijo, la pregunta es inevitable. ¿A favor de quien se posiciona el artista de Pan Bendito en el enfrentamiento entre su querida "mami" - como la llamaba en "Supervivientes", cuando ambos hicieron una gran amistad - y uno de sus iluminati preferidos, con el que le hemos visto en numerosas ocasiones? Pues, desafortunadamente, no podemos daros la respuesta porque creemos que no lo tiene claro ni siquiera el propio Omar, que tira de sentido del humor y de echar balones fuera para no posicionarse. Si después de la exclusiva de Kiko atacando a la tonadillera en "Lecturas" el cantante aseguraba no saber quién era Kiko ni qué había pasado, una semana después, y con la respuesta de Isabel Pantoja vía comunicado en "Hola" amenazando con demandar hasta al apuntador, el ganador de "Supervivientes" sigue en su línea.

MADRID, 11 (CHANCE) El vídeo del día Detenidas 99 personas por realizar grafitis en RENFE y Metro de Barcelona. Omar Montes siempre ha presumido de tener una gran relación tanto con Isabel Pantoja como con Kiko Rivera. Por lo que, en plena guerra entre madre e hijo, la pregunta es inevitable. ¿A favor de quien se posiciona el artista de Pan Bendito en el enfrentamiento entre su querida "mami" - como la llamaba en "Supervivientes", cuando ambos hicieron una gran amistad - y uno de sus iluminati preferidos, con el que le hemos visto en numerosas ocasiones? Pues, desafortunadamente, no podemos daros la respuesta porque creemos que no lo tiene claro ni siquiera el propio Omar, que tira de sentido del humor y de echar balones fuera para no posicionarse. Si después de la exclusiva de Kiko atacando a la tonadillera en "Lecturas" el cantante aseguraba no saber quién era Kiko ni qué había pasado, una semana después, y con la respuesta de Isabel Pantoja vía comunicado en "Hola" amenazando con demandar hasta al apuntador, el ganador de "Supervivientes" sigue en su línea. Omar, sonriente, asegura que ha hablado con Kiko y que "está súper bien. Kiko de aquí a nada, cuando se puedan hacer conciertos y cosas, lo va a petar un montón". La cosa cambia cuando le preguntamos por el enfrentamiento de madre e hijo, ya que el cantante de trap opta por hacer suyo el dicho de "donde vas, manzanas traigo" con una respuesta que nada tenía que ver con nuestra pregunta: "Pues yo he sacado Fake Capo Remix y la verdad es que estoy ahora muy contento porque para mí es uno de los mejores temas que he hecho a día de hoy, o sea que imagínate". Al insistirle sobre la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko, y preguntarle si como amigo de ambos le duele, el de Pan Bendito sigue echando balones fuera: "Lo más seguro es que saque otro tema de aquí a nada porque ya sabes tú que a mi me gusta mucho sacar canciones. Igual, esta semana saco otro. Voy a estar así bombardeando hasta que se acabe el año". Eso sí, cuando le preguntamos por Asraf Beno y las palabras que le ha dedicado en "La casa fuerte", dolido porque Isabel Pantoja prefiriese a Omar para su hija Isa en lugar de a él, el artista de Pan Bendito da por zanjada la surrealista conversación y nada más sale de su "piquito de oro". Si quieres ver la maestría de Omar Montes para escurrir el bulto y no posicionarse ni con Isabel Pantoja ni con Kiko Rivera, no te pierdas el siguiente vídeo.