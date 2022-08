Omar Montes se lleva de concierto a su novia Lola Romero, la 'Kardashian gitana'

El cantante, arropado por su discreta novia, con la que apenas existen imágenes, en su multitudinario concierto en Colmenar Viejo

MADRID, 19 (CHANCE)

Omar Montes es uno de los artistas más aclamados y populares del momento, pero poco se sabe de su vida privada. Intentando mantener su intimidad alejada de los focos que siguen cada uno de sus pasos, el de Pan Bendito se ha vuelto muy hermético y desde que rompió su polémica relación con Isa Pantoja a finales de 2018 no ha vuelto a hablar de amor ni a posar públicamente con ninguna de sus parejas.

Sin embargo, a finales de 2021 Omar era pillado compartiendo besos y arrumacos con su nueva novia, Lola Romero, por las calles de Madrid. El cantante y la tiktokera - conocida como 'la Kardashian gitana' por su exhuberante físico y por su afición a vestirse como las famosas hermanas - llevaban entonces varios meses de relación y compartían piso en el barrio de Carabanchel, pero su historia de amor no había trascendido hasta el momento por su discreción.

Desde entonces, contadas imágenes de la pareja y silencio absoluto por parte de Omar, que prefiere separar su carrera musical de su vida privada. Pero ahora os mostramos las pruebas de que el artista continúa su relación con Lola Romero, que se ha convertido en su mejor apoyo 'en la sombra' y acompaña al de Pan Bendito siempre que tiene ocasión.

Como este jueves, cuando la 'Kardashian gitana' le ha arropado entre bambalinas en el concierto que Omar ha ofrecido en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. Muy seria e incómoda con la presencia de cámaras, Lola caminó varios pasos por delante de su chico, aunque su belleza y su llamativo look - con sandalias de tiras por el gemelo y minivestido de seda con estampado floral - impidió que pasase desapercibida.

En el ojo del huracán por el desmesurado caché que estaría pidiendo en sus últimos conciertos, Omar se mostró muy relajado a la entrada asegurando: "No lo sé, si yo creo que en este concierto no me han dado ni cien mil ni nada*". Haciendo oídos sordos a las críticas, el artista se ha dejado la piel frente a un público completamente entregado y delante de su mayor fan, su novia Lola.