Omar Montes ni confirma ni desmiente su buena relación con Isabel Pantoja

MADRID, 21 (CHANCE)

Hace mucho tiempo que no hablamos de Omar Montes y Kiko Rivera, lo cierto es que hace tiempo se aseguró que su relación no pasaba por su mejor momento tras una broma pública que hizo el exconcursante de Supervivientes en el programa de Broncano, al que llevó una muñeca de casa de su abuela asegurando que era de Cantora.

Parece ser que estos comentarios no gustaron nada a Kiko Rivera, pero hace una semana les pudimos ver juntos comiendo en Sevilla, por lo que entendemos que las rencillas entre ellos están completamente solucionadas. Además, Omar no se ha pronunciado públicamente sobre la guerra que hay abierta entre madre e hijo, en este sentido ha sido cauto y no ha querido mojarse para no salir salpicado.

Hemos visto a Omar y le hemos preguntado cómo fue este reencuentro con Kiko Rivera y nos ha sorprendido que guarde silencio porque siempre ha sido un chico que ha atendido a la prensa y ha sido muy generoso a la hora de dar declaraciones. Últimamente, el dj no quiere aparecer en los medios de comunicación y todavía no sabemos por qué.

Charlando con un amigo, pero haciendo oídos sordos a la prensa, el que fuera amigo de Isabel Pantoja no confirma si se verá con ella o no durante su paso por Madrid. Rápidamente se sube en un coche que le estaba esperando a la salida del restaurante en el que comió.