Omar Montes niega que tenga que ir a juicio con la madre de su hijo

MADRID, 13 (CHANCE)

Hace unos días saltaba la alarma sobre Omar Montes al publicarse que debía ir a juicio con la madre de su hijo, pero nosotros hemos hablado con él y nos ha negado que tenga un juicio pendiente con la madre de su hijo y un ex representante suyo: "¡Qué es mentira!". Ya sabemos que el cantante siempre se muestra sincero y respetuoso con la prensa y asegura que nada de lo que se ha dicho de él, es verdad.

De esta manera, el cantante nos asegura que no tiene problemas judiciales: "Yo no tengo problemas con nadie, ni mucho menos, ¿vale? yo me he levantado, me voy al gimnasio y hago mi vida normal. Soy cantante, me dedico a la música, por favor, dejadme temas del corazón que no hablo ni temas legales".

El ex novio de Isa Pantoja nos ha explicado que se ha enterado de la supuesta denuncia de un exrepresentante suyo por internet: "¡Mentira! bueno, sí, creo que uno dice que le debo dinero que lo he visto en internet y no se qué, y que tengo que ir a juicio. Yo no tengo ningún juicio, yo estoy aquí tomándome un zumo de naranja. O sea que dejaros de inventaros rollos porque yo no tengo ningún juicio, ni problemas con nadie. La gente me quiere buscar problemas por ahí, pero yo estoy aquí con mi familia, con mis amigos, con mi vecindario, mi gimnasio, mis cosas... no me meto con nadie".