Omar Montes nos desvela las consecuencias de su actuación en Qatar

MADRID, 1 (CHANCE)

Omar Montes ha sido uno de los pocos artistas que no han rechazado actuar en Qatar, peor su show ha sido de lo más comentado al finalizar la actuación con un mensaje muy directo: "Viva el amor libre, que cada uno se vaya con quien le dé la gana". A su vuelta a España, hemos podido hablar con el cantante y nos ha confesado si ha tenido consecuencias sus palabras.

El artista nos ha contado que fue retenido en Qatar tras su mensaje reivindicativo al finalizar su actuación: "Yo estaba en un hotel tres días y el muchacho de allí nos estaba echando una mano con todo para comprarnos las chilabas, comer en los sitios, coger los coches, para todo. Termino de cantar y le llama Nael, le llame y le dice que aquí no vengáis al hotel que han venido unos muchachos raros preguntando por vosotros y yo, cómo era amigo nuestro, he tenido que decirle la habitación donde estaba".

Al parecer, esa persona le avisa porque habían entablado ya una amistad: "Me dijo que me informaba de eso porque le había caído muy bien, que éramos buenas personas de España, os habéis portado muy bien conmigo y no quiero que haya problemas. Nos dijo que hiciésemos tiempo, que no fuésemos al hotel todavía y nos fuimos a comprar algo y a las pocas horas nos vuelve a llamar y le dice que podíamos ir ya que no había ningún problema".

Cuando llegaron al hotel "nos dice que no puede fiarse de nada. Yo me cogí y me fui a un almacén que tenían dentro del hotel y me dicen que no me vaya a la habitación porque había tenido que decir la habitación que está y al final lo vi normal porque él tampoco quería problemas. No es que sea un chivato ni nada, es que al final no le quedaba otra, y me dijo que había venido personas preguntando por mí y me dijo, ¿tú confías en mí? Y dije, bueno. Me llevó a un almacén ahí dos o tres horas y me dice que hasta que no viniese el coche que no saliese de ahí porque no me podía asegurar mi bienestar".

El cantante nos ha asegurado haber pasado algo de miedo: "Lo primero que hice cuando me metieron en el almacén es enseñarme un tweet diciendo que una persona por la mitad que yo lo han cogido tres o cuatro. No sé si os habéis enterado, pero había un muchacho que llevaba una camiseta de amor a las mujeres o algo así. Es que yo no tenía mucho Internet solo cuando cogía el wifi que vi todo lo que estaba pasando, pero me enseñó el tweet y me dijo que por la mitad se estaba liando".

Esta persona de confianza le dijo que "no hiciese el tonto y no saliese del almacén porque no era una broma y dije vale. Cuando llegó el coche me fui, yo a mi rollo andando y demás, me metí y cuando miré detrás vi a gente mirándome y me hice el loco. Me puse mi capucha, tire hacia adelante pasando los controles y como allí al final no soy tan conocido puede pasar, pero llega a ser aquí y no sé. Gracias a Dios mi cara allí es más desconocida y me he podido escapar".

En cuanto a si se arrepiente de haber viajado al país en el que se está celebrando el Mundial: "No, yo siempre digo lo que está en mi corazón y ya está. Si acabo libre son cosas mías, pero a mí nadie me puede censurar ni decirme a mí lo que puedo o no puedo decir. Yo digo lo que me da la gana y si les gusta bien y si no, pues nada".

Omar nos asegura que el mensaje que dio fue de corazón: "Yo he hecho lo que me ha salido del corazón porque todo el mundo ya me conocéis como soy yo y yo simplemente lo que tenían el corazón lo he dicho, ni más ni menos. No quiero alagar a nadie ni ofender a nadie, yo sentía eso en mi corazón, lo dije y punto".