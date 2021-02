Omar Montes reconoce su 'amor' por Nuria Roca en 'El Hormiguero'

MADRID, 9 (CHANCE)

Dedicado a la música y alejado del foco mediático, Omar Montes reaparece junto a Ana Mena en 'El Hormiguero' para presentar su último trabajo, el tema de 'Solo'. Haciendo gala de la sinceridad y el sentido del humor que le caracteriza, el ex de Isa Pantoja comenzó su entrevista con un piropo para la presentadora, Nuria Roca:"Estoy muy contento de volver a estar aquí y conocerte, me moría de ganas por conocerte. Yo llevo viendote en la tele de toda la vida, te veía en 'Yaku Yaku' y era admirador tuyo desde que hacías ese programa".Acordándose también del marido de Nuria, Juan del Val, Omar comenta entre risas: "Estoy esperando a que tu marido saque un audio-libro para ponérmelo".Reconociendo que cuando era pequeño las chicas nunca le dejaron una 'nota de amor', Omar asegura que la cosa ha cambido mucho desde que es un personaje conocido: "Ahora ha cambiado, como de la noche al día, me he convertido en lo más parecido a Julio Iglesias, soy una mezcla entre Julio Iglesias y Aquaman". Mientras que Omar reconoce que su compañera Ana Mena siempre le dice que se va a quedar solo por su forma de ser, el cantante explica:"Ella siempre me dice que me voy a quedar solo por mi forma de ser, soy una persona muy cariñosa y sensible, tengo el corazón muy grande".Con proposición de ir al cine en inglés incluida para Nuria Roca, Omar confesó donde es el lugar más extraño en el que ha ligado: "En Laponia con una chica de la última tribu nómada de Europa, llevaba un gorro de lana muy cuqui. Fíjate si me llevé bien con la chica que le hice Instagram, ella no utilizaba las redes sociales".