Omar Sánchez, así está viendo a su ex mujer Anabel Pantoja en 'Supervivientes'

MADRID, 30 (CHANCE)

Mientras que los rumores de un posible acercamiento entre Omar Sánchez y Alexia Rivas, el ya ex marido de Anabel Pantoja nos ha confesado que está muy orgulloso del paso de la 'influencer' por la isla de 'Supervivientes': "Muy bien, sí". Aunque la relación entre Anabel y su compañero de concurso, Yulen, cada día es más cercana, por el momento Omar prefiere mantenerse al margen y no comentar nada sobre si lo que ha surgido entre ellos podría ser algo más que una simple amistad.Volviendo a la capital madrileña para cumplir con algunos compromisos profesionales, de momento no sabemos si será o no Omar el familiar que visite a Anabel Pantoja en Honduras y es que sin duda alguna la sobrina de Isabel Pantoja se acuerda de él cada día como han demostrado muchas de sus lágrimas en los Cayos Cochinos.Siempre muy educado y correcto con todos los temas personales y familiares relacionados con su ex pareja, Omar no pudo evitar la sonrisa cuando le preguntaron por las palabras de cariño que ha tenido para él su ex suegra, Merche: "Y yo a ella".