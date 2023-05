Omar Sánchez felicita a Marina Ruiz con un precioso mensaje, ¿con dardo incluido a Anabel Pantoja?

MADRID, 19 (CHANCE)

A pesar de que pocos apostaban por su amor cuando se conocieron en 'Pesadilla en el Paraíso' el pasado septiembre, y de que muchos creían que con su 'affaire' el surfero tan solo quería 'provocar' a Anabel Pantoja, el paso de los meses les ha dado la razón y la relación de Omar Sánchez y Marina Ruiz marcha viento en popa a toda vela.

El canario y la cordobesa se han convertido en inseparables y compaginan a la perfección sus compromisos profesionales a caballo entre las tierras natales de ambos y Madrid, donde hace unos meses alquilaron un apartamento.

Y este viernes están de celebración, ya que Marina cumple 29 años. Una fecha muy especial en la que Omar le ha dedicado una preciosa felicitación a través de sus redes sociales en la que no faltan -si somos malpensados- los dardos a la sobrina de Isabel Pantoja, de la que se separó a principios de 2022 después de solo cuatro meses de matrimonio.

Un montaje con numerosos vídeos de los mejores momentos que han vivido desde que comenzaron su relación hace casi 9 meses en el que se ve lo felices que son juntos y lo bien que se pasan. Y por si quedaba alguna duda de que el surfero ha encontrado en la influencer a la mujer de su vida, las preciosas palabras con las que le ha deseado un feliz cumpleaños: "La vida a veces te pone personas increíbles en tu camino y tu eres una de ellas. Eres una persona maravillosa, llena de paz, amor y sobre todo felicidad que en este mundo se necesita" ha comenzado, alabando unas virtudes que no destacó en Anabel durante sus cuatro años de amor.

"Estoy orgulloso y feliz de celebrar este cumpleaños contigo, pero lo más importante es que estamos construyendo un bonito camino juntos. Decirte que te quiero, que te mereces lo mejor y que disfrutes de tu gran día" ha añadido, acompañando su emotiva felicitación de la canción 'Todo contigo' de Álvaro de Luna, con una letra de lo más significativa: "Tú me has devuelto las ganas. Yo quiero todo contigo. Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya. Y la luna sea testigo. Tú me has devuelto las ganas. Ya no me siento perdido". ¿Indirecta a Anabel o una declaración de amor sin doble vuelta de hoja al amor de su vida, Marina, en su cumpleaños?