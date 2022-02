Omar Sánchez guarda silencio en cuanto a Anabel Pantoja, pero defiende a Alexia Rivas

MADRID, 5 (CHANCE)

Esta semana hemos vivido la mudanza de Anabel Pantoja de la casa en la que ha compartido su vida con Omar Sánchez y lo cierto es que la colaboradora no está pasando por su mejor momento. Ella ha explicado en los programas de televisión que la decisión de romper la toma ella, sin poder volver atrás porque no siente lo que debería por él.

Ahora, Omar Sánchez se encuentra en Madrid para hacer una entrevista tal y como han apuntado en los medios de comunicación. Y es que después de estar escuchando durante toda esta semana a Anabel hablando de su separación, de si hay o no terceras personas, de lo que les ha pasado... parece que ha llegado su momento y ahora le toca a él hablar de lo que le ha sucedido con la colaboradora.

En todas las imágenes en las que hemos podido verle, hemos visto a un Omar derrotado, triste y sin ganas de hablar delante de las cámaras de esta ruptura... pero Europa Press Reportajes ha conseguido en exclusiva las primeras imágenes del que fuera marido de Anabel Pantoja en la capital y esto es lo que nos ha contado.

"Buenas tardes, no voy a hablar, gracias" nos comentaba Omar Sánchez en cuanto le preguntamos por cómo estaba y si es cierto que se han separado porque él quería ser padre y Anabel no. En cuanto a Alexia Rivas, el surfero nos ha contestado que: "Alexia es una amiga, igual que todas, ya está", dejando claro que no tiene ningún papel en esta ruptura.