Omar Sánchez manda un mensaje a Anabel Pantoja en su peor momento: "Hay que seguir luchando"

MADRID, 2 (CHANCE)

Destrozada y sin poder contener las lágrimas, Anabel Pantoja se ha sincerado con sus seguidores y, en un vídeo publicado en sus redes sociales ha confesado que "no lo estoy pasando bien". "No me pasa nada de salud pero hay situaciones que estoy luchando y trabajando por cumplir mi sueño y es flipante como personas, por llamarlas de alguna manera, te impiden ser felices. Sobre todo por su interés" ha reconocido muy afectada.

"No doy crédito. Es una tras otra. Una tras otra", se ha lamentado, sin dar ninguna pista de quiénes son estas "personas" que le impiden ser feliz y le ponen trabas para alcanzar sus metas.

Unas preocupantes declaraciones sobre las que le hemos preguntado a su exmarido Omar Sánchez este viernes a su llegada a Sevilla. Reconociendo que "no he visto nada, la verdad" el surfero -que no mantiene relación con Anabel en la actualidad- no ha dudado en lanzarle un guante a la influencer y animarla en estos delicados momentos: "Hay que seguir luchando por los sueños de cada uno" le ha dicho.

"Muy feliz" con Marina Ruiz, con la que lleva 9 meses de noviazgo, el canario ha preferido no hacer más declaraciones sobre quién piensa que puede ser esa 'mano negra' que impide a su exmujer ser feliz y conseguir sus metas profesionales, desmarcándose de la influencer y dejando claro que ha pasado página tras su separación en enero de 2022.

Una discreción que ha mantenido cuando le hemos preguntado por las informaciones que apuntan a que Anabel estaría distanciada tanto de su tía Isabel Pantoja como de su gran amiga Raquel Bollo, aunque sí ha pronunciado unas reveladoras palabras que dejan entrever que espera que su ex supere este bache: "A disfrutar y a ser felices".