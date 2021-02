Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja, ¿concursante de 'Supervivientes'?

MADRID, 25 (CHANCE)

Mucho se ha rumoreado durante todos estos días la posible participación de Omar Sánchez en 'Supervivientes' y hoy ha sido Anabel Pantoja quien se ha pronunciado sobre este tema en 'Sálvame Diario'. Lo cierto es que un personaje del universo Pantoja daría mucho juego en la isla, ya lo vimos con el concurso que hizo la propia Isabel Pantoja, pero... ¿Qué hay de cierto?

La colaboradora de televisión ha confesado que su chico todavía no ha tenido conversaciones con la organización de 'Supervivientes', por lo que no se puede decir que sea un concursante de esta edición, pero en cambio ha afirmado que este formato es uno de los que más le gustan a Omar Sánchez ya que sus gustos son muy compatibles con el reality aunque ella le ha avisado que no todo es sol y playa, sino que también se pasa hambre.

El vídeo del día Aguirre dice que Bárcenas ha inventado “una trola inmensa”

De esta manera, Anabel despeja todas las dudas y podemos decir que de momento no se ha llevado a cabo una negociación por parte de la organización de 'Supervivientes' con su pareja, pero quién sabe, quizás sea ahora el momento perfecto para que esta conversación se produzca y veamos a Omar Sánchez en Honduras.