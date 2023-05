Omar Sánchez pasa de las informaciones de Anabel Pantoja y se centra en su chica, Marina Ruiz

MADRID, 18 (CHANCE)

La relación de Omar Sánchez y Anabel Pantoja acabó peor de lo que nunca llegamos a imaginar. Incluso la influencer no habría imaginado al principio de su noviazgo que viviría con el surfero ciertas situaciones que ya conocía por anteriores parejas. Eso sí, el tiempo pone a cada uno en su lugar y parece que la famosa frase de 'no quiero ser famoso' viene a decir todo lo contrario.

Después de su ruptura sentimental y posterior separación, Omar se ha hecho unos cuantos de platós de televisión hablando de Anabel, también entrevistas en revistas y, por supuesto, ha participado en algunos realities. Ha encontrado el amor de la mano de Marina Ruiz Mora, pero lo cierto es que siempre que se le pregunta por la sobrinísima sorprende con alguna indirecta que deja a entrever que le guarda cierto rencor.

Europa Press ha sido testigo de cómo Omar y Marina llegaban a Sevilla para disfrutar de la feria de Córdoba y lo cierto es que el surfero ha aprovechado para lanzarle un mensajito a la sobrinísima cuando le preguntamos si era altiva con él durante su relación: "vamos a disfrutar de Córdoba. Muy bonita. Sevilla también, pero córdoba gana y ahora toca Córdoba".

El exmarido de Anabel llegaba a Sevilla junto a su chica sin querer dar su opinión acerca de las duras palabras que Arelys ha lanzado contra la influencer a través de una exclusiva: "No voy a hablar sobre otra relación que no es mía". Eso sí, nos ha llamado especialmente la atención la actitud que ha tenido cuando le hemos preguntado si él se sintió menospreciado por ella como cuenta Yulen Pereira, ya que no ha confirmado, pero sí que ha sonreído.