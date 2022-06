Omar Sánchez: "Yo no pienso que sea el cornudo de España"

MADRID, 3 (CHANCE)

Omar Sánchez se sienta este sábado en el 'Deluxe' y lo cierto es que estamos todos expectantes de la primera entrevista del todavía marido de Anabel Pantoja en televisión. El surfero tiene muchos frentes abiertos y tendrá la oportunidad de hablar por primera vez sobre cómo se siente ahora que está viendo a la influencer tontear con otra persona públicamente.

Esta tarde se ha emitido la 'promo' de lo que mañana hablará Omar en televisión y lo cierto es que nos hemos quedado de lo más sorprendidos: "La gente piensa que soy el cornudo de España, pero yo no lo pienso así". Lo que nadie se esperaba es que 'el negro' iba a confirmar algo que se ha dicho durante estos meses en los platós.

"Antes de que se fuese a la isla pasamos juntos cuatro días y me pidió que estuviéramos juntos" ha confirmado Omar y ha añadido que, después de ver las imágenes de Yulen y Anabel: "me he sentido humillado con alguna frase o gestos".

Aún así, Omar confiesa en la previa que: "es verdad que la quiero muchísimo" y que lo que más le ha dolido de lo que ha visto es: "la carta a Yulen me sorprendió muchísimo, es una persona que he querido y quiero. Es una persona con la que me he casado y no es plato de buen gusto ver esos sentimientos hacia otra persona".