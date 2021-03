Omar Sánchez, preparado para 'Supervivientes'

MADRID, 31 (CHANCE)

"Un poco nervioso, pero con muchas ganas. Nervioso porque es la primera vez en tele, pero con muchas ganas" éstas eran las palabras de Omar Sánchez en su llegada a Madrid para marchar a Honduras y emprender su aventura en 'Supervivientes 2021'. El novio de Anabel Pantoja ha mostrado una sonrisa y mucha energía para enfrentarse a esta nueva experiencia de su vida.

No tiene miedo de lo que se pueda ver de él: "Por esa parte no, me van a conocer tal y como soy, que es lo importante" y lo que sí que ha dejado muy claro es que la despedida con Anabel ha sido muy triste: "Muy bien, un poco triste por la parte de ella, pero contenta", además asegura que: "La voy a echar de menos, muchísimo".

El concursante de 'Supervivientes' nos ha confesado que su pareja le ha dado consejos para enfrentarse al concurso y lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos porque ya sabemos que la sobrinísima no aguantó en Honduras: "Me ha dado algunos consejos, pero no los voy a contar".

Con ganas y con fuerza, Omar ha asegurado que: "Vamos a hacerlo lo mejor posible y a disfrutar, que es lo importante" y además, ha desvelado que no tiene problema en convivir con Alejandro Albalá y Sylvia Pantoja: "No conozco a nadie así que va a ser la primera vez que vaya a convivir con todos los concursantes".