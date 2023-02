Omar Sánchez se sienta en el 'Polideluxe' y hunde a Anabel Pantoja

MADRID, 11 (CHANCE)

Omar Sánchez aprovechó que su exmujer, Anabel Pantoja, viajaba hasta EEUU esta semana para sentarse de nuevo en 'Sálvame Deluxe' y someterse al polígrafo para destapar la verdad que vivió al lado de la sobrinísima. El canario fue sincero, pero ha demostrado haber cambiado de opinión: ya no pide permanecer en el anonimato, de hecho, se lucra de la relación sentimental que tuvo con la influencer hace ya un año.

El que fuera concursante de 'Supervivientes' dejó claro que no le ha hecho ninguna gracia que Anabel sea embajadora de Canarias porque piensa "que hay gente canaria de sangre muy importante como para que sea ella la embajadora de nuestras islas" aunque reconocía que "estoy orgulloso de que promocione las islas".

Si hay algo que llamó la atención de los colaboradores fue cuando confesó haber sido testigo de momentos en los que Anabel había criticado a sus primos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, pero se negó a contar en qué situaciones: "no voy a contar intimidades de mi ex, pero claro que ha habido muchos momentos en los que no ha estado de acuerdo con el comportamiento de sus primos".

A pesar de que aseguró que había pasado página completamente, Omar si que considera que la influencer le sigue mandando mensajes en clave a través de las redes sociales y, el polígrafo dictaminaba que en la actualidad siente celos de Yulen Pereira, novio de la sobrinísima.

Ni se arrepiente de haberse casado con Anabel, ni le fue infiel durante su relación... pero lo más impactante se produjo cuando le preguntaron: "¿sigues enamorado de Anabel Pantoja?" y a su respuesta, 'no', Conchita dictaminó que mentía porque "claramente, sigue sintiendo algo".

Por último, Omar quiso aclarar y confirmar que ya han firmado los papeles de divorcio con Anabel: "Firmamos los papeles hace una semana más o menos, cada uno fue por su cuenta, lo hicimos con el mismo abogado y no sentí nada al hacerlo, ya no tenemos nada en común". De esta manera, ya no queda ningún lazo pendiente entre ambos, pero sin embargo la sobrinísima tendrá de regalo, cuando venga de la gira con Isabel Pantoja, de ver que su ex se ha vuelto a sentar en un plató de televisión para hablar de ella.