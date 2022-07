Omar Suárez asegura que Isabel Pantoja no se ha marcado un María del Monte

MADRID, 9 (CHANCE)

El discurso que dio Isabel Pantoja en el Orgullo LGBT de Madrid 2022 ha dado mucho de qué hablar y como siempre, se ha analizado al detalle sus palabras. En concreto, esta frase "Soy una más de ustedes, vuestro orgullo es mi orgullo" con la que muchos han asegurado que la artista ha revelado su condición sexual, pero nada más lejos de la realidad.

Isabel quería mostrar su apoyo a todo el colectivo y dejó claro de esa manera que siempre les ha tenido muy presentes, agradeciéndoles el apoyo que ha recibido por su parte durante toda su trayectoria musical. Europa Press pudo hablar en exclusiva con el presentador del evento, Omar Suárez y nos confesaba cuál era su visión del sonado discurso de la tonadillera.

Omar Suárez, tras presentar el concierto del orgullo LGTBI en Madrid, nos explicaba cómo ha sido su experiencia junto a Isabel Pantoja "la he visto muy contenta" aunque la artista no ha dejado pasar la ocasión de lanzar mensajes sobre el escenario, omitiendo a sus hijos en sus comentarios.

Omar opina que "ella ha hecho alusión, en un momento, a su madre y ha dicho "todo lo demás que está pasando", no ha especificado, pero se refiere a lo que todos sabemos". Además, el presentador tiene claro que Isabel no se ha hecho un maría del monte al decir que ella forma parte del colectivo "yo creo que no lo ha hecho con esa intención, pero claro se le va a dar doble sentido, pero no creo que ella lo haya hecho con esa intención", recalca y se detiene a comentar "ha sido la más grande de España, lo ha dado todo. Ha cantado, ha bailado, se ha emocionado sobre todo eso, a mí me ha llamado la atención que constantemente se le saltaban las lágrimas de la emoción".

En cuanto a Anabel Pantoja, Omar nos asegura que Isabel ha estado muy pendiente de su sobrina. Y es que ya sabemos que la relación que mantiene tía y sobrina es de lo más especial y que por nada del mundo se rompería... por lo que intuimos que está al tanto de cómo la colaboradora está llevando su concurso en 'Supervivientes'.