La OMT abre el plazo para presentar las candidaturas de 'Mejores Pueblos Turísticos' de 2022

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha abierto el plazo para presentar las candidaturas a la segunda edición de la iniciativa 'Best Tourism Villages by UNWTO' (Mejores Pueblos Turísticos) de 2022, según ha informado la organización.

En concreto, los Estados miembros de la OMT pueden presentar nuevas candidaturas a través de sus administraciones nacionales de turismo. Las solicitudes estarán abiertas hasta el 28 de junio de 2022 y los pueblos seleccionados se anunciarán a finales de año.

Presentada en 2021, 'Best Tourism Villages by UNWTO' promueve y potencia el papel del turismo para salvaguardar los pueblos rurales, sus paisajes, su diversidad natural y cultural, así como su saber, valores y tradiciones locales, incluida la gastronomía.

Al mismo tiempo, la iniciativa también promueve nuevas maneras de abordar el desarrollo del turismo en destinos rurales, contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En la pasada convocatoria, de entre 174 solicitudes, 44 pueblos de más de 30 países de las cinco regiones del mundo fueron reconocidos entre los Best Tourism Villages, mientras que otros 20 fueron seleccionados para participar en el Programa Upgrade.

La iniciativa de la OMT tiene tres modalidades. La primera son los ejemplos de destinos turísticos rurales con activos culturales y naturales reconocidos que además preservan y promueven valores, productos y estilos de vida rurales y comunitarios.

La segunda modalidad es el Programa Upgrade de Best Tourism Villages by UNWTO selecciona varios destinos entre los que no cumplen todos los criterios para ser incluidos entre los mejores pueblos turísticos para que, con apoyo tanto de la OMT como de los socios, mejoren las áreas en las que se han identificado deficiencias durante la evaluación.

Además, la última modalidad incluye a representantes de los pueblos ya reconocidos entre los 'Best Tourism Villages by UNWTO' y a los que participan en el Programa Upgrade.

Las solicitudes serán evaluadas por un consejo asesor externo e independiente formado por expertos en las nueve áreas de evaluación que abarcan los recursos naturales y culturales, además de los tres pilares de la sostenibilidad, económico, social y medioambiental.

FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL EN EL TURISMO

Al anunciar el lanzamiento de la segunda edición con motivo de la 48 reunión de su Comisión para Oriente Medio en El Cairo, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha reafirmado el deseo de ver ejemplos de pueblos que trabajan para materializar el potencial único del turismo fomentado la sostenibilidad y creando oportunidades para todos.

"El turismo brinda inmensas oportunidades a las comunidades de todo el mundo para crear nuevos negocios, promover y proteger su cultura", ha añadido.

De forma paralela a la presentación de la segunda edición, el 30 de marzo de 2022 se celebrará la reunión 'online' de lanzamiento de la Red BTV, en la que más de 60 miembros diseñarán su identidad, objetivos y enfoque.

El calendario de actividades de la Red (formación, seminarios web y clases magistrales) se celebrará de abril a diciembre de 2022. Los nuevos miembros seleccionados en 'Best Tourism Villages 2022', así como los de próximas ediciones, ampliarán la Red de intercambio con el objetivo de convertirse en el mayor espacio internacional centrado en el turismo como impulsor del desarrollo rural.