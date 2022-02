Ona Carbonell, embarazada, visibiliza lo duro que es compaginar la maternidad con un deporte de élite

MADRID, 8 (CHANCE)

En uno de los momentos más dulces de su vida y embarazada de su segundo hijo, Ona Carbonell ha visitado 'El hormiguero' presenta uno de los proyectos más importantes y especiales de su vida; un documental sobre lo duro que es compaginar cualquier deporte de élite - en su caso la natación sincronizada - con la maternidad, y en el que descubre cómo fue retomar la competición después de ser madre, "Ona Carbonell. Empezar de nuevo".

Después de varios años de discreta relación con el exgimnasta Pablo Ibáñez, la nadadora se convertía en madre por primera vez en agosto de 2020 - de un niño llamado Kai - cumpliendo "un sueño" que, sin embargo, la preocupaba más de lo que hasta ahora nunca había contado: "Tenía miedo. Pensaba voy a perder mis retos, mis medallas, mi profesión".

"El embarazo en el deporte de élite es un tema que no está tratado, no hay visibilidad", se ha lamentado, explicando que ese fue el motivo principal que le hizo decidirse a protagonizar el documental que ahora presenta orgullosa: "No quería que saliese la cara del niño, pero me sentía responsable de representar las dificultades que existen para practicar el deporte de élite con la maternidad".

Ahora, madre de un niño de año y medio y embarazada de nuevo, Ona sabe que "la conciliación es posible, aunque muy difícil", y por eso ha decidido visibilizar el esfuerzo sobrehumano que las deportistas de élite deben hacer cuando dan el paso de convertirse en mamás, un sueño que en muchas ocasiones se 'aparca' o 'retrasa' durante demasiados años por miedo a renunciar a su carrera profesional.

"Yo volví a entrenar cuando mi hijo tenía un mes y medio y tenía que ir con mucho cuidado para no lesionarme porque cuando das el pecho eres más elástica. No dormir, nadar diez horas al día, sacarme leche incluso en el entrenamiento... estaba muerta" ha confesado, admitiendo que pese a todo ha sido una afortunada por "tener una estabilidad y ayuda en casa". "He tenido momentos de decir 'no aguanto'" ha reconocido.

Pese a todo, Ona tiene tan claro que la maternidad supera los sacrificios con creces y que, aunque con dificultades se puede compaginar el deporte de élite con tener un bebé, que espera su segundo hijo para dentro de unos meses.

Tras su visita a 'El Hormiguero' la nadadora nos ha contado que está "muy feliz" y que, después de un primer trimestre con "náuseas", ya se encuentra mucho mejor: "Estoy entrenando dos días a la semana, me hacen un entrenamiento específico, más flojito, pero estoy con el equipo así que guay".

Presumiendo de tripita, Ona desvela que ya saben el sexo del bebé pero lo van a mantener en secreto hasta que nazca. "Me da igual que sea niño o niña. Ambas cosas me hacen súper ilusión", asegura, revelando que aunque todavía es muy pequeño - tiene año y medio - Kai ya sabe que tendrá un hermanito. ¡Dale al play y no te pierdas las declaraciones de la nadadora!

