¿Qué opina Arancha de Benito, amiga de ambos, de la guerra entre Makoke y Kiko Matamoros?

MADRID, 9 (CHANCE)

Arancha de Benito se caracteriza por ser muy amiga de sus amigos. Por eso, la exmujer de Guti, íntima de Makoke desde hace veinte años, pero que también aprecia a Kiko Matamoros, prefiere no pronunciarse en la cruenta batalla mediática que mantienen en los platós en los últimos meses.

Muy pacífica, la empresaria confiesa que "siempre le digo a Makoke que haga el amor y no la guerra, también se lo diría a Kiko". Sin embargo, muy discreta, prefiere no comentar si cree que la malagueña puede estar poniendo trabas a la reconciliación entre el polémico colaborador y su hija Anita: "Yo no soy quién para opinar de esas cosas, soy amiga de los dos, sobre todo de ella y hay que respetar las decisiones que tomen como ex pareja, como matrimonio y sobre todo como padres de un proyecto en común que es Ana".

Aunque Arancha afirma que "no veo a Makoke desde que pasamos unos días juntas en Ibiza en agosto", "me consta que está feliz y Kiko también, asi que perfecto".

La ex de Guti, por último, confiesa que "me alegro por la felicidad de todo el mundo" cuando le preguntamos por el próximo nacimiento del segundo hijo en común del futbolista y Romina Belluscio.