¿Qué opina Isabel Pantoja de que su hija Isa entre en "La casa fuerte"?

MADRID, 30 (CHANCE)

Isa Pantoja está atravesando - ironías de la vida - por uno de sus mejores momentos, en plena guerra mediática entre su hermano Kiko y su madre, Isabel Pantoja. Y es que, además de su próxima boda con Asraf, y de haber iniciado los estudios de Derecho, en los próximos días entrará en el nuevo reality de Mediaset, "La casa fuerte 2".

Feliz por todas estas noticias, Isa prefiere sin embargo no pronunciarse ni posicionarse sobre el complicado momento que atraviesa la relación entre su madre y su hermano, con unas posturas cada vez más enfrentadas. Muy seria, la colaboradora de "El programa de Ana Rosa" evita desvelar como está llevando ella este momento tan tenso o si ha intentado interceder para lograr la paz familiar. Discreta, asegura que "de eso no voy a hablar" cuando le preguntamos por cómo se encuentra su abuela, doña Ana, a la que Isabel Pantoja está cuidando día y noche.

Mucho más habladora, la anteriormente conocida como Isa P. confiesa que tiene muchas ganas de entrar en "La casa fuerte" con Asraf, reality en el que sostiene que continuará sus estudios de Derecho. Muy sincera, la hija de Isabel Pantoja desvela cómo se ha tomado su hijo Albertito su entrada en el concurso: "Eso es lo que más nos ha puesto un problema, nos da pena pero bueno, el confinamiento anterior lo pasó todo el rato conmigo y también es justo que comparta momentos con Alberto, sobre todo ahora que ya he vuelto a vivir en el Puerto y la mayor parte del tiempo está conmigo".

Para sorpresa de todos, Isa confiesa que no le ha contado a la tonadillera que va a participar en el reality: "Con esto que ha pasado tampoco es que yo vaya a decirle nada sobre ni la boda, ni el concurso ni nada. Hay que respetarlo y ya está".

